Nach Missbrauchsvorwürfen: SOS-Kinderdorf Österreich suspendiert

Die Causa rund um die SOS-Kinderdörfer in Österreich zieht weiter seine Kreise. Nun hat die Dachorganisation den Länderverein zu suspendieren.

SOS-Kinderdorf Österreich (hier im Bild die Zweigstelle in Moosburg, Kärnten) wurde von der Dachorganisation suspendiert.

Die Gründe für die Suspendierung des Ländervereins SOS-Kinderdorf Österreich liegen – neben den schwerwiegenden Vorwürfen allgemein – in den „schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen“ gegen den verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner. Davor wurden bereits hierzulande Konsequenzen gezogen, zahlreiche Einrichtungen und Straßen sollen umbenannt werden. Mehr dazu hier: Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Gemeiner: Österreich zieht Konsequenzen.

Mehrere Missbrauchsfälle in Österreich gemeldet

Viele Fragen würden im Licht weiterer Missbrauchsfälle an österreichischen Standorten – etwa in Kärnten, der Steiermark, in Tirol oder in Salzburg – offen bleiben. „Als deutscher Förderverein SOS-Kinderdörfer weltweit stehen wir uneingeschränkt hinter der Entscheidung des internationalen Aufsichtsrats und erwarten vollständige Aufklärung durch SOS-Kinderdorf Österreich. Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die Leid erfahren haben“, heißt es dazu in einer Aussendung nun.

Deutscher Förderverein fordert „umfassende Aufarbeitung“

Man fordert nun eine „umfassende, schonungslose und transparente Aufarbeitung der Vergangenheit“. Zudem sollen auch die Vorwürfe aufgeklärt und die Untersuchungen in vollem Umfang unterstützt werden. Und weiter: „Betroffene müssen zu jedem Zeitpunkt Gehör finden. Kinderschutz muss absolute Priorität haben.“

