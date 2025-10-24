Verkauf gestoppt: HOFER ruft Produkt in sieben Bundesländern zurück

Wie man nun bekannt gibt, ruft HOFER gemeinsam mit dem Lieferanten "E. u J. Strobl GesmbH" den Artikel "BIO Mungobohnensprossen" zurück. Grund dafür ist eine "mögliche mikrobakterielle Verunreinigung". Alle Infos dazu hier.

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung mit so genannten „STEC“ – dabei handelt es sich um Darmbakterien, die zur Gruppe der E-Coli-Bakterien gehören. Verkauft wurden die Mungobohnensprossen ab 28. September 2025 in HOFER-Filialen in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Betroffen seien dabei Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 3. Oktober 2025 bis 28. Oktober 2025 mit verschiedenen Chargenummern. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Dieses Produkt wird bei HOFER jetzt zurückgerufen: BIO Mungobohnensprossen

Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 3. Oktober 2025 und 28. Oktober 2025

Betroffene Chargennummern: 5526939, 5127240, 5227340,5327440, 5527640, 5127941, 5228041, 5328141, 5528341, 5128642, 5228742, 5328842, 5529042, 5129343, 5229443, 5329543

Grund für den Rückruf: mögliche mikrobakterielle Verunreinigung

In diesen Bundesländern verkauft: Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

Rückruf: HOFER stoppt Verkauf von Produkt „sofort“

Der Diskonter versichert in einer Aussendung, dass der Verkauf des Produktes „sofort gestoppt“ worden sei. „Das Produkt kann in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet“, heißt es dazu seitens des Supermarkt-Riesen. Sollte man noch Rückfragen haben, kann man sich unter anderem an den online-Chat auf der Website wenden.

Was sind „STEC“? Bei „STEC“ handelt es sich um Bakterien der E-Coli-Gruppe. Haben sie aber die Fähigkeit zur Bildung eines bestimmten Giftes – des Shigatoxins – werden sie nach diesem Giftstoff Shigatoxin-bildende E-Coli (STEC) genannt. „Diese krankmachenden Typen können auch tödlich verlaufende Krankheiten verursachen“, erklärt die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Symptomatik: Meist beginnt die Erkrankung mit wässrigen Durchfällen, nach einigen Tagen kommen oft Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen hinzu. Im Schnitt dauert die Krankheit acht bis zehn Tage. Bei fünf bis zehn Prozent der Erkrankten – insbesondere bei Kleinkindern – kann es Tage nach Beginn der Durchfallerkrankung zu einer charakteristischen Folgeerkrankung kommen – dem lebensbedrohlichen hämolytisch-urämischen Syndrom. Hier kann es zum Nierenversargen, zu Blutarmut, verminderter Anzahl an Blutplättchen, Hautblutungen und neurologischen Veränderungen kommen. Quelle: AGES