Vierfachjackpot geknackt: Lotto-Gewinner will anonym bleiben

Nicht weniger als 4,4 Millionen Euro sind es, die eine glückliche Person in Österreich in wenigen Wochen aufs Konto überwiesen bekommt. Der Lotto-Vierfachjackpot wurde geknackt und er oder sie weiß auch schon davon.

Der Lotto-Gewinner oder die Lotto-Gewinnerin gibt keine Informationen von sich preis.

Der Lotto-Gewinner oder die Lotto-Gewinnerin gibt keine Informationen von sich preis.

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ist es bei der Lotto-Ziehung um nicht weniger als einen Vierfachjackpot und knapp 4,4 Millionen Euro gegangen. Ein Österreicher durfte sich schließlich als Glückspilz über die gesamte Summe freuen. Und er oder sie weiß auch schon von seinem bzw. ihrem Glück.

Lotto-Gewinner hat sich gemeldet, gibt nichts von sich preis

„Der bzw. die Gewinnerin hat sich gestern bei unserem Kunden Service Center gemeldet“, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien“ gegenüber 5 Minuten. Ansonsten will die Person – er oder sie hat via win2day gewonnen -, dass alles Weitere nicht an die Öffentlichkeit gelangt. „Der/die Gewinner:in möchte anonym bleiben“, so die Lotterien.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Joker-Doppeljackpot auch geknackt

Übrigens: Während der Vierfachjackpot geknackt wurde, hatte sowohl beim Fünfer mit Zusatzzahl als auch bei LottoPlus kein Österreicher die dafür notwendigen Zahlen am Tippschein angekreuzt. Bei Ersterem geht es am Sonntag, 26. Oktober 2025, nun um einen Jackpot, bei LottoPlus wurde der Gewinn für den ersten Rang wie üblich im zweiten Rang ausgeschüttet. Beim Joker-Doppeljackpot hatten dahingegen zwei Österreicher die richtigen sechs Zahlen und das „Ja“ am Schein. Jeweils 297.000 Euro gehen daher nun ins Burgenland und nach Niederösterreich.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 22. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 15, 16, 18, 21, 32, 43 und Zusatzzahl: 34

: 15, 16, 18, 21, 32, 43 und Zusatzzahl: 34 LottoPlus : 16, 19, 22, 31, 35, 40

: 16, 19, 22, 31, 35, 40 Joker: 7, 2, 3, 8, 6, 2

Lotto- und Joker-Glückspilze müssen vier Wochen auf Gewinn warten

Aber: Sowohl der Lotto- als auch die beiden Joker-Glückspilze müssen nun erst einmal vier Wochen auf ihren Gewinn warten. So lange ist nämlich die Reklamationsfrist, erst danach dürfen Gewinne in dieser Größenordnung auch ausgezahlt werden. Und das geht nur aufs Konto, bar können „nur“ Gewinne bis 80.000 Euro überreicht werden.