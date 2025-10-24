Steiermark startet mit neuem Webauftritt in die Wintersaison

Rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison wurde das Redesign von steiermark.com freigeschaltet – der zentralen Plattform für Urlaub in der Steiermark. Die neue, barrierefreie Website vereint alle touristischen Anbieter des Bundeslandes und soll Gästen personalisierte Suchergebnisse sowie provisionsfreie Buchungen ermöglichen. „Wir wollen unseren Betrieben eine echte Alternative zu den großen Buchungsplattformen bieten“, betont Michael Feiertag, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. „Es ist unfair, wenn zehn oder zwanzig Prozent der Wertschöpfung ins Ausland fließen. Mit unserer Plattform bleibt das Geld in der Region.“

1,5 Millionen Euro für internationale Werbung

Für die Bewerbung des steirischen Wintertourismus wurden 1,5 Millionen Euro investiert. Auf zehn Märkten in zehn Ländern – von Österreich über Deutschland bis Großbritannien – wird die Steiermark als Genuss- und Erholungsdestination positioniert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kulinarik, die laut Feiertag „das verbindende Thema aller Regionen“ sei. Durch den Direktflug London–Graz sieht man zudem Potenzial, den britischen Markt stärker anzusprechen.

Hohe Erwartungen an die Wintersaison

Feiertag zeigt sich optimistisch: „Das Ziel ist, dass unsere Betriebe gut leben können – ob mit Rekorden oder einfach sehr guten Umsätzen. Das Niveau ist hoch, und wir wollen es halten oder übertreffen.“ Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) unterstrich die Bedeutung des Tourismus für das Bundesland: „Mit knapp sechs Millionen Nächtigungen im letzten Winter hat die Steiermark ein beeindruckendes Niveau erreicht. Wir sind zuversichtlich, auch heuer daran anknüpfen zu können – trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 16:57 Uhr aktualisiert