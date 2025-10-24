Konzerte verschoben: Wolfgang Ambros ist krank

Die ersten beiden von Wolfgang Ambros' noch zehn Konzerten in diesem Jahr müssen abgesagt werden. Grund: Die Austropop-Legende ist krank.

„Wolfgang ist krank. Darum müssen die Konzerte in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) verschoben werden“, heißt es dazu auf der Facebook-Seite von Ambros. Der Auftakt seines letzten Tourblocks für dieses Jahr in Niederösterreich wird also nicht wie geplant am 24. und 26. Oktober stattfinden.

Tickets für verschobene Konzerte bleiben gültig

Fans können sich allerdings freuen, die Nachholtermine stehen nämlich „dank einer organisatorischen Kraftanstrengung“ schon fest. In Wieselburg wird man am 26. November, in Wimpassing am 23. November auftreten. Und: „Die Tickets bleiben natürlich gültig.“

„Lieber Wolfgang, bitte schau gut auf dich“

Binnen kürzester Zeit haben unter dem Posting hunderte Fans kommentiert und der Austropop-Legende gute Besserung gewünscht. „Lieber Wolfgang, bitte schau gut auf dich und nimm dir alle Zeit der Welt, um wirklich gesund zu werden“, schreibt etwa eine Frau, die hinzufügt: „Ein Konzert kann warten – deine Gesundheit ist viel wichtiger als jeder Auftritt.“ „Zurzeit liegen viele flach“, weiß ein weiterer Fan. Und tatsächlich: Die Statistik der ÖGK zeigt, dass in der Vorwoche zehntausende Österreicher das Bett hüten mussten. Alles dazu hier: Zehntausende Österreicher liegen krank im Bett.

Wer ist Wolfgang Ambros? Wolfgang Ambros ist eine der zentralsten Figuren der Austro-Pop-Bewegung. Sein wohl erster großer Hit „Da Hofa“ gilt auch mit als Beginn des Genres und hat dessen Bedeutung nach vorne katapultiert. Er wird dementsprechend auch oft als „Vater des Austro-Pop bezeichnet“ und hat zahlreiche weitere große Lieder des Genres unter seinem Namen. Geboren wurde Ambros am 19. März 1952 in Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 17:04 Uhr aktualisiert