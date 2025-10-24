Kosten steigen: Länder fordern mehr Schulden-Spielraum vom Bund

Bei der Finanzreferentenkonferenz in Graz haben Österreichs Länder mehr Möglichkeiten zur Neuverschuldung verlangt. Angesichts steigender Kosten in Pflege, Bildung und Verwaltung sehen sie ihre Budgets massiv unter Druck.

Bei ihrer Sitzung am Freitag in Graz forderten die Landesfinanzreferenten eine Lockerung der Verschuldungsgrenzen. Grund sei die zunehmend angespannte Finanzlage in den Ländern – vor allem in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales und Bildung. Der steirische Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (SPÖ) kritisierte, dass der Bund zusätzliche Einnahmen nicht ausreichend mit den Ländern teile: „Wir haben aufgelistet, welche Einnahmen seit 2024 auf Bundesebene geflossen sind, die nicht an die Länder verteilt wurden – etwa CO₂-Abgabe, Energiekrisenbeitrag oder Bankenabgabe.“

Streit um Stabilitätspakt

Der aktuelle Stabilitätspakt regelt, wie stark sich Bund, Länder und Gemeinden verschulden dürfen. Bislang trägt der Bund 80 Prozent des Gesamtdefizits, Länder und Gemeinden zusammen 20 Prozent. Der Bund will diesen Anteil der Länder künftig halbieren, um das gesamtstaatliche Defizit zu senken – Österreich steht derzeit unter einem EU-Defizitverfahren, das eine Reduktion auf unter drei Prozent des BIP verlangt (derzeit 4,5 Prozent). Die Länder fordern dagegen einen Anteil von 32 Prozent am „Schuldentopf“, um mehr finanziellen Handlungsspielraum zu behalten.

„Sparen ja, aber nicht auf Kosten der Länder“

Deutliche Kritik kam von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP): „Wenn wir über den Stabilitätspakt reden, kann es nicht sein, dass Maßnahmen des Bundes zu einer Schwächung der Länder führen. Es geht darum, dass wir gemeinsam den Staatshaushalt konsolidieren.“ Auch Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) sprach von einem ungewöhnlich breiten Schulterschluss: „Über alle Fraktionen hinweg sind sich die Länder inhaltlich einig – das zeigt, wie groß der Druck ist.“

Weitere Verhandlungen in zwei Wochen

In zwei Wochen sollen die Gespräche über den neuen Stabilitätspakt fortgesetzt werden.

Der Bund pocht auf Haushaltsdisziplin, während die Länder mehr finanziellen Gestaltungsspielraum fordern, um auf steigende Kosten reagieren zu können. Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) stützt die Länderforderung: Angesichts der finanziellen Herausforderungen sollte ihr Anteil am gesamtstaatlichen Defizit über 30 Prozent liegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 18:11 Uhr aktualisiert