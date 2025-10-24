Pensionserhöhung nimmt letzte Hürde: So viel bekommst du ab Jänner mehr

Jetzt ist es also endgültig fix - auch wenn es nur noch Formsache war. Die Pensionserhöhung für das kommende Jahr hat den Bundesrat als letzte parlamentarische Hürde passiert.

2,7 Prozent. So hoch war die Inflation von August 2024 bis Juli 2025. Wieso das hier wichtig ist? Weil das jener Wert ist, der Jahr für Jahr für gewöhnlich für die Erhöhung der Pensionen im darauffolgenden Jahr herangezogen wird. Immerhin knapp über 70 Prozent bekommen diese Inflation auch ausgeglichen, ab einer Brutto-Pension von 2.500 Euro wird es allerdings nur noch einen Pauschalbetrag geben, ab da wird die Erhöhung von der Regierung gedeckelt. 67,50 Euro pro Monat ist damit das Maximum, was Pensionisten im kommenden Jahr brutto mehr bekommen werden.

Kein Veto gegen Pensionserhöhung für 2026

Nun hat die Erhöhung auch noch die letzte parlamentarische Hürde – den Bundesrat – genommen, Veto hat es von der Länderkammer keines gegeben. Damit ist jetzt endgültig klar: Die Pensionen werden damit um maximal 67,50 Euro angehoben. Was das konkret bedeutet, kannst du dir hier online auf „rechner.at“ berechnen lassen. Zudem hat der Betreiber der Plattform, Bernhard Angeler, 5 Minuten einige Zahlen zukommen lassen, die in der folgenden Tabelle zeigen sollen, wie viel mehr ihr monatlich im kommenden Jahr erwarten könnt.

Brutto 2025 (in Euro) Brutto 2026 (in Euro) Netto-Plus (in Euro) Erhöhung in Prozent 1.300 1.335,10 32,99 2,7 1.400 1.437,80 35,53 2,7 1.500 1.540,50 38,07 2,7 1.600 1.643,20 40,61 2,7 1.700 1.745,90 39,87 2,7 1.800 1.848,60 41,89 2,7 1.900 1.951,30 41,97 2,7 2.000 2.054 41,93 2,7 2.100 2.156,70 43,44 2,7 2.200 2.259,40 44,95 2,7 2.300 2.362,10 46,46 2,7 2.400 2.464,80 47,97 2,7 2.500 2.567,50 49,47 2,7 2.600 2.667,50 49,47 2,6 2.700 2.767,50 49,46 2,5 2.800 2.867,50 51,39 2,41 2.900 2.967,50 51,39 2,33 3.000 3.067,50 51,39 2,25 3.100 3.167,50 51,39 2,18 3.200 3.267,50 50,23 2,11 3.300 3.367,50 50,23 2,05 3.400 3.467,50 50,22 1,99 3.500 3.567,50 50,23 1,93 3.600 3.667,50 50,23 1,88 3.700 3.767,50 50,23 1,82 3.800 3.867,50 50,23 1,78 3.900 3.967,50 50,22 1,73 4.000 4.067,50 50,23 1,69 4.100 4.167,50 50,23 1,65 4.200 4.267,50 50,23 1,61 4.300 4.367,50 50,23 1,57 4.400 4.467,50 50,22 1,53 4.500 4.567,50 50,23 1,5 4.600 4.667,50 50,22 1,47 4.700 4.767,50 50,23 1,44 4.800 4.867,50 50,23 1,41 4.900 4.967,50 50,23 1,38 5.000 5.067,50 50,23 1,35

Pensionserhöhung gilt auch für Neuzugänge – zumindest zur Hälfte

Um von dem Grundsatz abzuweichen, dass die Pensionen prinzipiell um die volle Inflation abgegolten werden müssen, hat die Koalition auch gleich mehrere Gesetzesmaterien ändern lassen und zudem einen Gesetzesantrag vorgelegt. In diesem wurde nachträglich noch klargestellt, dass die Erhöhung auch für Neuzugänge gilt, die lediglich die Hälfte des Plus für sich beanspruchen können. Heißt also eine maximale Pensionserhöhung von 33,75 Euro brutto. Sozialministerin Korinna Schumann zeigt sich dennoch überzeugt, dass auf das österreichische Pensionssystem weiter „Verlass“ sei. Stolz sei sie jedenfalls, dass die gerade für die ältere Bevölkerung so wichtigen Pflegekräfte nun auch in die Schwerarbeitsregelung fallen würden. Mehr dazu hier: Ab Jänner 2026: Das ändert sich für Pflegekräfte in Österreich.

„Spannungsfeld zwischen sozialer Gerechtigkeit und Beitragsgerechtigkeit“

Franz Ebner von der ÖVP hätte sich eine volle Inflationsabgeltung aller Pensionen zwar gewünscht, aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftslage sei das aber nicht möglich. Nicht mit allen Regelungen bezüglich der Pension einverstanden zeigte sich dagegen SPÖ-Abgeordneter Manfred Mertel. Man würde sich in einem „Spannungsfeld zwischen sozialer Gerechtigkeit und Beitragsgerechtigkeit“ bewegen. Julia Deutsch von den NEOS betonte hier die Verantwortung gegenüber der jüngeren Generation. In den letzten Jahren seien die Pensionen immer über der Inflation angepasst worden, heuer werde ein „Korrektiv“ gesetzt.

„Dass höhere Pensionen weniger erhöht werden, ist solidarisch. Aber…“

Während Claudia Hauschildt-Buschberger (Grüne) die Anpassung als „nachvollziehbar und sinnvoll“ betrachtet, spricht FPÖ-Bundesrat Andreas Guggenberger von einer „Koalition der sozialen Kälte, die Pensionisten als Melkkühe entdeckt“ hätte. Die Freiheitliche warnten auch vor einem „drohenden Kaufkraftverlust“ der älteren Bevölkerung. Die Teuerung für Pensionisten würde nämlich leicht über der allgemeinen Inflationsrate von 2,7 Prozent liegen – nämlich bei drei Prozent, wie auch das „Momentum Institut“ vorrechnet. Vor allem Personen über der 2.500-Euro-Marke würden das zu spüren bekommen. Ein Pensionist mit 4.000 Euro brutto im Monat würde im Jahr brutto 567 Euro verlieren. „Dass höhere Pensionen weniger erhöht werden, ist solidarisch. Aber wenn ärmere Pensionisten nichts von dem Verzicht haben, ist das Ganze ein Sparpaket auf Kosten der Pensionisten“, so das „Momentum Institut“.