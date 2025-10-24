Fußgänger in Linz von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Ein 27-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag auf der Wiener Straße in Linz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger dürfte die herannahende Garnitur übersehen haben.

Gegen 15.10 Uhr kam es am Freitagnachmittag auf der Wiener Straße in Linz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Türke wollte zu Fuß die Fahrbahn überqueren – in einem Bereich ohne Schutzweg – und wurde dabei von einer Straßenbahngarnitur erfasst. Der Fahrer der Straßenbahn reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Mehrere Meter mitgeschleift

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann gegen die Frontscheibe geschleudert, die dabei massiv beschädigtwurde. Anschließend wurde der 27-Jährige noch mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Bahn zum Stillstand kam. Trotz der schweren Verletzungen blieb der Mann zunächst ansprechbar. Ein Notarztteam versorgte ihn an Ort und Stelle, danach wurde er in das Kepler Universitätsklinikum (MED Campus III) gebracht.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Warum der Fußgänger die Straßenbahn offenbar übersehen hatte, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Linzer Verkehrsbetriebe stand der Straßenbahnfahrer unter Schock, wurde aber nicht verletzt.