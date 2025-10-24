„Wesentliche Neuerung“ bei Banken sorgt für diese Unsicherheiten

Seit 9. Oktober 2025 sind Sofortüberweisungen in Österreich für alle Banken Pflicht. Ebenfalls eingeführt wurde eine "Ampel" bei der Überweisung. Was das auch bei den Nachfragen von Kunden bedeutet, haben wir erfragt.

Grün, gelb oder rot. In diesen Farben leuchten seit knapp zwei Wochen die Überweisungen, wenn man sie online tätigt. Zugrunde liegt dabei eine EU-weite Verordnung, die die Überweisungen insgesamt sicherer machen sollen, zeigen die Ampelfarben doch an, ob der Empfängername mit der IBAN übereinstimmt oder nicht. Und eine Erhöhung der Sicherheit kommt gerade recht, sind seit zwei Wochen auch Sofortüberweisungen in der EU Standard – und größtenteils gratis. Diese sorgen für Stirnrunzeln und Skepsis in Ermittlerkreisen, wie sowohl ein Ermittler als auch das Bundeskriminalamt gegenüber 5 Minuten bestätigte. Mehr dazu hier: Ab jetzt Pflicht: Die Schattenseiten der Sofortüberweisung.

„Zahl der Echtzeitüberweisungen ist tatsächlich gestiegen“

Wir haben nun bei der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank und Versicherung nachgefragt, ob seither auch die Zahl der Echtzeitüberweisungen gestiegen seien. Das bejaht WKÖ-Bundessparten-Geschäftsführer Franz Rudorfer auf Nachfrage von 5 Minuten: „Die Zahl der Echtzeitüberweisungen ist tatsächlich gestiegen, jedoch zeigt sich im Retailkundenbereich (Anmerkung: bei den privaten Personen) keine bedeutendere Zunahme der Nutzung.“ Eine spürbare Zunahme hätte es jedenfalls im Kommerzkundenbereich gegeben, „die vor allem auf den Wegfall der bisherigen 100.000-Euro-Grenze zurückzuführen ist“. Zusätzlich zu einem Anstieg habe die Möglichkeit geführt, diese Auftragsart auch etwa über Selbstbedienungsautomaten anbieten zu können.

Empfängerüberprüfung „ohne nennenswerte Schwierigkeiten angelaufen“

Dass bei den privaten Kunden der Anstieg kaum merkbar war, liege auch daran, dass bereits im Juni, besonders dann aber im September und Oktober intensiv über die Echtzeitüberweisungen informiert wurde, so Rudorfer. Auch über die Empfängerüberprüfung habe man kräftig informiert. Dementsprechend sei die Einführung „in der gesamten österreichischen Bankenbranche ohne nennenswerte Schwierigkeiten gut angelaufen“. Lediglich zu Beginn kam es zu vermehrten Kundenanfragen – „wie bei jeder technischen Neuerung dieser Größenordnung“, weiß der Sparten-Geschäftsführer.

Kein außergewöhnliches Anrufaufkommen bei den Hotlines

Generell sei das Anrufaufkommen bei den Hotlines aber „nicht außergewöhnlich“ angestiegen. Und: „Lediglich rund zehn Prozent aller Anfragen standen im Zusammenhang mit der Empfängerüberprüfung. Dabei handelte es sich überwiegend um Fragen im Kommerzkundenbereich zum Thema EBICS (Anmerkung: Kommunikationsstandard für Unternehmen und Banken, also ein „Sprachsystem“, mit dem die Software von Banken und Kunden kommunizieren).“ Die Rückfragen seien erwartbar gewesen, da das neue Ampelsystem „eine wesentliche Neuerung im täglichen Zahlungsverkehr darstellt“.

Was Bankkunden im Zweifelsfall machen sollten

Unsicherheiten würden laut Rudorfer außerdem häufig darauf beruhen, dass bei den Transaktionen nicht exakt jener Name angegeben wird, der auch im Bankensystem hinterlegt ist. Das kann durch Spitznamen, Abkürzungen oder leicht abweichende Firmennamen geschehen und führe zu Rückfragen, die jedoch durch entsprechende Beratung leicht geklärt werden könne. Für Kunden hat er dann auch noch einen Tipp: „Im Zweifelsfall sollte stets der Empfänger kontaktiert werden, um die Angaben abzugleichen. Der Zahlungsverkehr funktioniert weiterhin wie gewohnt – die Empfängerüberprüfung stellt eine zusätzliche Serviceleistung dar, die vor allem dazu beiträgt, Fehlüberweisungen zu reduzieren.“

Die Zukunftsaussichten des Ampelsystems bei Überweisungen

Für die Zukunft erwartet Rudorfer, dass Kunden bei Transaktionen vermehrt den offiziellen Firmenwortlaut verwenden und ihre Zahlungs- bzw. Überweisungsvorlagen entsprechend anpassen werden. „Gleichzeitig dürfte die Zahl jener juristischen Personen steigen, die Alias-Bezeichnungen – etwa Handels- oder Markennamen – in den Bankensystemen hinterlegen. Dadurch lässt sich der Zahlungsverkehr weiter vereinfachen und die Trefferquote bei der Namenseingabe erhöhen“, so der WKÖ-Bundessparten-Geschäftsführer gegenüber 5 Minuten abschließend.