Schneefallgrenze steigt am Samstag weiter an

Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad wird der Samstag in Österreich zweigeteilt sein, betrachtet man das Wetter. Im Norden wird man eher grau in grau durch den Tag gehen, im Süden könnten auch Sonnenstunden dabei sein.

Während es nördlich des Alpenhauptkamms am Samstag wohl eher grau in grau bleibt, könnte im Süden die Sonne vom Himmel lachen.

Am Samstag wird das Wetter sowohl nördlich der Alpen als auch im zentralen Bergland unter Störungseinfluss wiederholt stärker bewölkt zeigen. „Gebietsweise kommt es zu Regenschauern, die Schneefallgrenze steigt bis auf über 1.500 Meter Seehöhe an“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria„.

Sonne von Unterkärnten bis ins Südburgenland

Nach Osten hin wiederum gibt es kaum nennenswerten Niederschlag, auch ein paar Auflockerungen könnte es zwischendurch geben. Deutlich mehr Sonne dürfen sich die Menschen südlich des Alpenhauptkamms und im Südosten von Österreich erwarten. Und dies „hauptsächlich von Unterkärnten bis zum Südburgenland“, wissen die Experten. Der Wind kann weiterhin im Laufe des Nachmittags mäßig bis lebhaft auffrischen – vor allem von Oberösterreich bis in den Großraum Wien. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei minus eins bis plus sieben Grad und erreichen im Tagesverlauf neun bis 15 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 20:57 Uhr aktualisiert