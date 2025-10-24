Skifahrer (20) stürzt und kracht mit Kopf gegen mehrere Felsen

Kurz vor Mittag ist am Freitag, 24. Oktober 2025, ein 20-jähriger Belgier schwer beim Skifahren gestürzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper dürfte sich der 20-Jährige bei dem Sturz zugezogen haben. Beim Unfall gegen 11.40 Uhr im Skigebiet „Stubaier Gletscher“ (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) war er über den rechten Pistenrand hinausgekommen und schließlich im freien Gelände nach gut fünf Metern mit mehreren eingeschneiten Felsblöcken kollidiert. Helm hatte er dabei keinen auf.

Skifahrer leistet Erste Hilfe und ruft die Rettung

In weiterer Folge hatte sich der Belgier überschlagen und war mit dem Kopf gegen weitere eingeschneite Felsblöcke geprallt, bevor er regungslos am Boden liegen blieb. Ein Skifahrer, der zufällig vorbeikam, bemerkte den Schwerverletzten, leistete Erste Hilfe und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der 20-Jährige wurde schließlich vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.