Schwerer Unfall bei Bergearbeiten in Osttirol

Bei der Bergung eines abgestürzten Radbaggers kam es am Freitag im Bereich der Bloshütte in Hopfgarten in Defereggen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Österreicher wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, war ein 41-jähriger Österreicher im Bereich der sogenannten „Bloshütte“ auf rund 1.845 Metern Seehöhe mit Bergearbeiten beschäftigt. Gemeinsam mit Kollegen sollte der am 20. Oktober abgestürzte Radbagger in dem unwegsamen Gelände geborgen werden.

Arbeiter wurde eingeklemmt

Um das Fahrzeug zu sichern, musste es in Einzelteile zerlegt und anschließend mittels Seilwinde Stück für Stück geborgen werden. Beim Ausbau des Tanks kam es jedoch zum Unglück: Der Tank geriet ins Rutschen und klemmte den 41-Jährigen zwischen sich und den Baggerarm ein.

Arbeitskollegen setzten den Notruf ab

Die Arbeitskollegen reagierten sofort und setzten den Notruf ab. Der Mann wurde von der Crew des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und anschließend schwer verletzt in die Klinik nach Klagenfurt geflogen.