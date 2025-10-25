Großbrand in St. Johann im Pongau: Wohnhaus wurde Opfer der Flammen

Alarmstufe 4 herrschte am Freitagabend in St. Johann in Pongau: Der Dachstuhl eines Wohnhauses war in Brand geraten und breitete sich aus. Die Feuerwehren rückten rasch aus – doch sie konnten das Haus nicht retten.

Am Freitag, dem 24. Oktober, kam es in St. Johann im Pongau zu einem Großbrand bei einem Wohnhaus in einer zentrumsnahen Siedlung, wie der Landesfeuerwehrverband Salzburg informiert. Doch was war passiert? In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war gegen 20 Uhr eine Gasflasche in Brand geraten. Der Wohnungsinhaber brachte diese geistesgegenwärtig auf den Balkon, der sich jedoch daraufhin entzündete. „Innerhalb kürzester Zeit griff das Feuer über den darüberliegenden Balkon und den Vollwärmeschutz der Fassade auf den zweiten Stock und unmittelbar danach auch auf den Dachstuhl des Gebäudes über“, schildert der Landesfeuerwehrverband die Situation.

Feuer breitete sich aus

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Freiwillige Feuerwehr St. Johann gerade bei einer Übung und konnte daher rasch zum Brandort ausrücken. Doch beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die gesamte Gebäudefassade bereits in Vollbrand, das Feuer hatte zudem auf den Dachstuhl übergegriffen, wie der Landesfeuerwehrverband Salzburg erklärt. Wegen der bereits stattfindenden Ausbreitung des Feuers und der Lage des brennenden Hauses löste Einsatzleiter Ortsfeuerwehrkommandant Marcel Pfisterer Alarmstufe 4 aus und ordnete einen umfassenden Löschangriff auf die Fassade des Hauses an. Aufgrund der hohen Alarmstufe wurden Feuerwehren aus der Umgebung sowie weitere Spezialkräfte wie die Drohnengruppe und das Atemschutzfahrzeug des Bezirks zum Einsatzort alarmiert.

©Feuerwehr Bischofshofen Der Dachstuhl eines Wohnhauses in St. Johann im Pongau stand gestern Abend in Flammen. ©Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau Die Feuerwehren rückten rasch aus, um den Brand zu bekämpfen.

Einsturzgefahr zu groß – Innenangriff abgebrochen

Parallel zum Außenangriff wurde mit Unterstützung der neu eintreffenden Einsatzkräfte ein umfassender Innenangriff unter schwerem Atemschutz gestartet. Doch die Einsturzgefahr war zu groß und er abgebrochen werden. „Der Dachstuhlbrand wurde daher vorrangig durch den gezielten Einsatz von sogenannten „Fognails“ durch die Dachhaut sowie über die Hubrettungsgeräte aus St. Johann und Bischofshofen im Außenangriff bekämpft“, erklärt der Landesfeuerwehrverband Salzburg. Dank des koordinierten und massiven Löscheinsatzes konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden, bevor er auf benachbarte Gebäude übergreifen konnte.

Hausbewohner in Sicherheit

„Beim Eintreffen der Feuerwehr ging man zunächst davon aus, dass sich noch vier Personen und ein Hund im Gebäude befinden. Diese Information stellte sich jedoch im Rahmen der Erkundung glücklicherweise als nicht zutreffend heraus“, heißt es seitens des Landesfeuerwehrverbands. Alle sieben Personen, die sich im Haus aufhielten, konnten sich rechtzeitig und unverletzt selbst in Sicherheit bringen. Eine Person wurde durch das Rote Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, kurz darauf aber wieder entlassen. Eine Wohnung wurde laut Auskunft des Landesfeuerwehrverbands aufgebrochen, um sicherzustellen, dass sich keine Personen darin befinden.

Haus nicht mehr bewohnbar

Insgesamt waren rund 175 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Johann, Bischofshofen, Schwarzach und Werfen sowie der Drohnengruppe des Bezirkes Pongau, des Bezirksfeuerwehrkommandos, des Roten Kreuzes sowie der Polizei im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern noch mehrere Stunden an. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.