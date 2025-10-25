Gesundheitsrisiko Zeitumstellung: So vermeidest du den „Mini-Jetlag“
Wenn an den äußeren Uhren gedreht wird, wird unsere innere Uhr gehörig durcheinanderbracht. Experten warnen einmal mehr vor den gesundheitlichen Auswirkungen der Zeitumstellung.
Wie jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende wird auch heuer wieder von Samstag auf Sonntag an der Uhr gedreht. In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober springt die Zeit von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück, somit stellen wir von der Sommerzeit auf die Winterzeit, also die Normalzeit, um.
Gesundheitsrisiko Zeitumstellung: Mini-Jetlag möglich
Viele Menschen freuen sich, durch die Zeitumstellung eine Stunde länger schlafen zu können. Der „Zeitgewinn“ ist die eine Sache, die Auswirkungen auf unseren Biorhythmus die andere – dabei ist sogar ein Mini-Jetlag möglich, wie es seitens ARBÖ heißt. Dieser kann sich in den Tagen nach der Zeitumstellung durch Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung und Antriebslosigkeit bemerkbar machen. Doch auch Schlafprobleme können durch den gestörten Biorhythmus entstehen.
Expertin rät: Mehr Zeit einplanen und Pausen machen
ARBÖ-Verkehrspsychologin Patricia Prunner rät, nach der Zeitumstellung mehr Zeit einzuplanen und bei längeren Fahrten zusätzliche Pausen einzulegen. Wer sich besonders schlapp fühlt, sollte längere Strecken meiden und, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Eine aufmerksame, vorausschauende Fahrweise senke zudem das Unfallrisiko. „Der Körper gewöhnt sich in der Regel innerhalb weniger Tage an den neuen Rhythmus. Bewegung an der frischen Luft hilft, in dieser Phase den Kreislauf anzukurbeln und die Müdigkeit zu vertreiben“, erklärt Prunner abschließend.
Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?
Politische Diskussionen rund um die Zeitumstellung
Doch nicht nur unter Ärzten und Gesundheitsexperten wird die Zeitumstellung heiß diskutiert, auch politisch ist das Drehen an der Uhr seit Jahren ein heißes Thema. In der Ukraine gab es etwa im Juli 2024 eine Gesetzesänderung: Es wurde beschlossen, auf die Zeitumstellung im März zu verzichten und die Normalzeit beizubehalten. Auch in der EU gab es in der Vergangenheit bereits lebhafte Diskussionen und Vorstöße, um die Zeitumstellung abzuschaffen. 2018 gab es eine von der EU-Kommission initiierte Umfrage unter EU-Bürgern, bei der sich 84 Prozent gegen die Umstellung aussprachen. Daraufhin hätte die Zeitumstellung abgeschafft werden können, jedoch konnten sich die EU-Länder nicht darauf einigen, ob in Zukunft die Sommer- oder die „Winterzeit“ als Normalzeit gelten solle. Aus diesem Grund liegt das Thema seit Jahren auf Eis. Spaniens Premierminister Pedro Sanchez stieß vor wenigen Tagen erneut die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung an und versprach, sich nächstes Jahr für deren Abschaffung einzusetzen.
Häufig gestellte Fragen:
Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht: Am letzten Sonntag im März erfolgt traditionell die Umstellung auf die Sommerzeit, hier werden die Uhren um 2 Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober wird in der Nacht von 3 auf 2 Uhr und somit auf die Normalzeit umgestellt, die oft auch als „Winterzeit“ bezeichnet wird. Dieses Jahr wird die Zeit in der Nacht auf den 26. Oktober zurückgestellt.
Die Sommerzeit wurde in Österreich aus wirtschaftlichen Gründen erstmalig 1916 bis 1920 eingeführt und galt dann wieder in den Jahren 1940 bis 1948. In Abstimmung mit den anderen europäischen Staaten (Europarat) wurde die Sommerzeit im Jahre 1980 wieder eingeführt. Seit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahre 1995 gilt die Sommerzeit in Übereinstimmung mit verbindlichen Festlegungen der EU. (Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft)
Durch die Zeitumstellung kann der biologische Rhythmus des Menschen durcheinandergebracht werden. Darum kann es im Zusammenhang mit der Zeitumstellung zu gesundheitlichen Folgen wie Schlafstörungen, Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme und Stimmungsschwankungen kommen.
Seit Jahren wird die Abschaffung der Zeitumstellung immer wieder politisch diskutiert. Auf EU-Ebene konnte man sich nicht einigen, ob die Sommerzeit oder die Winterzeit nach der Abschaffung als Normalzeit gelten sollen, darum liegen entsprechende Pläne seit 2018 auf Eis.