Gesundheitsrisiko Zeitumstellung: So vermeidest du den „Mini-Jetlag“

Wenn an den äußeren Uhren gedreht wird, wird unsere innere Uhr gehörig durcheinanderbracht. Experten warnen einmal mehr vor den gesundheitlichen Auswirkungen der Zeitumstellung.

Wie jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende wird auch heuer wieder von Samstag auf Sonntag an der Uhr gedreht. In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober springt die Zeit von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück, somit stellen wir von der Sommerzeit auf die Winterzeit, also die Normalzeit, um.

Gesundheitsrisiko Zeitumstellung: Mini-Jetlag möglich

Viele Menschen freuen sich, durch die Zeitumstellung eine Stunde länger schlafen zu können. Der „Zeitgewinn“ ist die eine Sache, die Auswirkungen auf unseren Biorhythmus die andere – dabei ist sogar ein Mini-Jetlag möglich, wie es seitens ARBÖ heißt. Dieser kann sich in den Tagen nach der Zeitumstellung durch Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung und Antriebslosigkeit bemerkbar machen. Doch auch Schlafprobleme können durch den gestörten Biorhythmus entstehen.

©Andrea Piacquadio/Pexels Die Zeitumstellung kann Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Erschöpfung mit sich bringen.

Expertin rät: Mehr Zeit einplanen und Pausen machen

ARBÖ-Verkehrspsychologin Patricia Prunner rät, nach der Zeitumstellung mehr Zeit einzuplanen und bei längeren Fahrten zusätzliche Pausen einzulegen. Wer sich besonders schlapp fühlt, sollte längere Strecken meiden und, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Eine aufmerksame, vorausschauende Fahrweise senke zudem das Unfallrisiko. „Der Körper gewöhnt sich in der Regel innerhalb weniger Tage an den neuen Rhythmus. Bewegung an der frischen Luft hilft, in dieser Phase den Kreislauf anzukurbeln und die Müdigkeit zu vertreiben“, erklärt Prunner abschließend.

Politische Diskussionen rund um die Zeitumstellung

Doch nicht nur unter Ärzten und Gesundheitsexperten wird die Zeitumstellung heiß diskutiert, auch politisch ist das Drehen an der Uhr seit Jahren ein heißes Thema. In der Ukraine gab es etwa im Juli 2024 eine Gesetzesänderung: Es wurde beschlossen, auf die Zeitumstellung im März zu verzichten und die Normalzeit beizubehalten. Auch in der EU gab es in der Vergangenheit bereits lebhafte Diskussionen und Vorstöße, um die Zeitumstellung abzuschaffen. 2018 gab es eine von der EU-Kommission initiierte Umfrage unter EU-Bürgern, bei der sich 84 Prozent gegen die Umstellung aussprachen. Daraufhin hätte die Zeitumstellung abgeschafft werden können, jedoch konnten sich die EU-Länder nicht darauf einigen, ob in Zukunft die Sommer- oder die „Winterzeit“ als Normalzeit gelten solle. Aus diesem Grund liegt das Thema seit Jahren auf Eis. Spaniens Premierminister Pedro Sanchez stieß vor wenigen Tagen erneut die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung an und versprach, sich nächstes Jahr für deren Abschaffung einzusetzen.