Listerien-Alarm: Produktrückruf für diesen Käse

Der Großhandel Metro informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen ist ein Raclette-Käse aufgrund eines möglichen Listerienbefalls. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Kunden können die betroffenen Packungen in allen METRO Cash & Carry-Märkten in Österreich zurückgebenö.

Der Lieferant Routhier Mediterranean Products GmbH ruft vorsorglich das Produkt „Raclette Scheiben 48% FR 400g Terres D’Or“ (EAN-Code 3253130000908) zurück. Betroffen ist ausschließlich die Charge 272 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. November 2025.

Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen Produkt: Raclette Scheiben 48% FR 400G Terres D’OR

EAN Code: 3253130000908

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.11.2025

Charge: 272

Grund für den Rückruf

Wie das Unternehmen mitteilt, kann ein Listerienbefall bei dieser Charge nicht ausgeschlossen werden. Der Verzehr des betroffenen Produkts wird daher dringend abgeraten, da Listerien ernsthafte gesundheitliche Risiken darstellen können, insbesondere für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Kunden können die betroffenen Packungen in allen METRO Cash & Carry-Märkten in Österreich zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Die Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch METRO Cash & Carry Österreich verursacht wurde.

