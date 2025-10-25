Skip to content
Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und sein Wagen beschlagnahmt
Wels/Oberösterreich
25/10/2025
Raser gestoppt

Beschlagnahmt: Mann (26) fuhr 74 km/h zu schnell und war „verwundert“

Ein Raser wurde am Freitagabend in Wels in Oberösterreich gestoppt. Das Skurrile: Gegenüber der Polizei zeigt er sich verwundert, dass er so schnell unterwegs war.

Eine Streife führte am Abend des 24. Oktober 2025 auf der B1 in der Linzer Straße Lasermessungen durch. „Dabei wurde gegen 22.10 Uhr in der 70er-Zone ein schwarzer PKW mit einer Geschwindigkeit von 144 km/h gemessen und kurz darauf angehalten. Bei der Kontrolle zeigte sich der Lenker, ein 26-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger aus Wels, verwundert, dass er so schnell unterwegs gewesen war“, berichtet die Polizei. Weiter heißt es: „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 09:20 Uhr aktualisiert
