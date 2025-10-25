Große Trauer um Vereins-Legende: „Werden dich in Erinnerung behalten“

Große Trauer in der österreichischen Fußballwelt. Mit großer Betroffenheit gab die WSG Tirol am Freitag das Ableben von Günther Huber bekannt. Er ist im Alter von 67 Jahren verstorben.

Mit großer Trauer gibt die WSG Tirol das Ableben von Günther Huber bekannt. „Der langjährige Weggefährte und eine wahrhaftige Legende der WSG ist am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren verstorben“, trauert der Verein. Günther Huber, geboren 1958, war sein Leben lang eng mit der WSG verbunden. Vom Jugendspieler bis hin zur Kampfmannschaft durchlief er sämtliche Stationen des Vereins.

Große Trauer bei WSG Tirol

„Mit Günther Huber verliert die WSG Tirol nicht nur einen ehemaligen Spieler, sondern einen Menschen, der den Verein über Jahrzehnte mit Herz und Seele begleitet hat“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung. Die WSG Tirol wird Günther Huber stets in ehrender Erinnerung behalten. „Einmal WSGler, immer WSGler“, heißt es abschließend.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 09:38 Uhr aktualisiert