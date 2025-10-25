Unfall bei Damm: 18-Jährige stürzte in die Litz

Eine 18-jährige Frau stürzte in der Nacht auf den 25. Oktober am Litzdamm in die Litz. Die junge Frau konnte den Fluss selbstständig durchqueren und am Ufer den Notruf absetzen. Die Feuerwehr rückte aus.

In Schruns war in der Nacht auf den 25. Oktober eine 18-jährige Frau allein zu Fuß auf dem Litzdamm in Richtung Bahnhof Tschagguns unterwegs. Gegen 2.30 Uhr stürzte sie aus bislang unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung über den etwa fünf Meter hohen, steil abfallenden Damm in die Litz.

Feuerwehr rettete 18-Jährige

Die junge Frau konnte den Fluss selbstständig durchqueren und am gegenüberliegenden Ufer den Notruf absetzen. Die Feuerwehr Schruns lokalisierte die Verletzte rasch und rettete sie aus dem unwegsamen Gelände. Die 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch eingeliefert.