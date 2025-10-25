15-Jähriger bei Raubüberfall verletzt: Täter geschnappt

Am 24. Oktober überfiel ein Jugendlicher einen 15-Jährigen und raubte rund 80 Euro. Das Opfer wurde dabei verletzt. Die Polizei konnte den Täter inzwischen ermitteln - ein 15-Jähriger zeigte sich geständig.

Am Morgen des 24. Oktober kam es in Schwaz (Tirol) zu einem Raubüberfall auf einen 15-jährigen österreichischen Jugendlichen. Der Schüler wartete beim Westeingang der „Stadtgalerien“ auf einen Schulkollegen, als er von einem bislang unbekannten, mit einem Halstuch vermummten Jugendlichen angesprochen und im Tiroler Dialekt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Der Täter bedrohte den Jugendlichen, tastete dessen Hosentaschen ab und entwendete dabei rund 80 Euro Bargeld.

15-Jähriger bei Raubüberfall verletzt

Als das Opfer versuchte, den Raub durch Festhalten des Unterarms des Täters zu verhindern, schlug der Täter mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen ein. Dabei erlitt der 15-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und erkundigte sich was geschehen sei, woraufhin der Täter zunächst über die Wopfnerstraße in Richtung der Schwazer Altstadt flüchtete. Der 15-Jährige verfolgte den Täter bis zur „Hartlauer Filiale“, verlor ihn dort jedoch aus den Augen und kehrte anschließend zum Ort des Geschehens zurück. Dort fand er das Mobiltelefon des Täters, das dieser im Zuge der Auseinandersetzung verloren haben dürfte. Kurz darauf kehrte der Täter, vom Maximilianplatz kommend ebenfalls zur Tatörtlichkeit zurück, um sein Mobiltelefon zu suchen. Nachdem das Opfer ihm das Handy zurückgegeben hatte, versetzte der Täter dem Schüler erneut einen Fußtritt und flüchtete abermals – diesmal in Richtung Steinbrücke / Krankenhaus Schwaz / Swarovskistraße. Eine nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen im Ortsgebiet von Schwaz verlief zunächst ergebnislos.

Täter ausfindig gemacht

Mittlerweile konnte die Polizei Schwaz einen 15-jährigen österreichischen Staatsangehörigen als Täter ermitteln. Dieser wurde bei einem weiteren Einsatz am 25. Oktober 2025 in Jenbach durch die einschreitenden Beamten als Täter erkannt. Der 15-jährige Beschuldigte zeigte sich zur Tat geständig.