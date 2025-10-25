Mann erschießt Ex-Freundin: Audioaufnahme bringt Details ans Licht

Nach dem tödlichen Schuss auf eine 34-jährige Deutsche im Mai hat die Staatsanwaltschaft Salzburg Anklage gegen den Ex-Freund der Frau erhoben. Der 33-jährige Ungar soll seine frühere Partnerin mit einem Kopfschuss getötet haben.

Laut Medienberichten soll es am Handy des Opfers auch eine Audioaufnahme geben, auf der die Tat zu hören sei.

Laut Medienberichten soll es am Handy des Opfers auch eine Audioaufnahme geben, auf der die Tat zu hören sei.

Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau, Salzburg) im vergangenen Mai hat die Staatsanwaltschaft Salzburg nun Mordanklage gegen den Ex-Freund der Frau, einen inzwischen 33-jährigen Ungarn, erhoben. Das gab Behördensprecherin Ricarda Eder am Freitag bekannt – 5 Minuten berichtete. Der Beschuldigte, der wenige Tage nach der Tat in den Niederlanden festgenommen wurde, verweigerte laut Eder bisher jede Aussage.

Ex-Freundin getötet: Audiodatei bringt neue Details ans Licht

Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die aus Thüringen stammende Ex-Freundin in der Nacht auf den 3. Mai durch einen stirnseitig aufgesetzten Kopfschuss getötet zu haben. Er verwendete dazu einen Revolver, der laut Polizei behördlich registriert war. Ausgestellt wurde die Waffenbesitzkarte erst heuer. Laut Medienberichten soll es am Handy des Opfers auch eine Audioaufnahme geben, auf der die Schüsse zu hören seien.

Streit endete tödlich

Der Ungar und die Deutsche hatten im Pinzgau gearbeitet und sich im vergangenen Jahr kennengelernt. Es entwickelte sich eine Beziehung, die im Herbst des Vorjahres aber wieder auseinanderging. Weil beide noch Gegenstände des anderen hatten, vereinbarten sie heuer Anfang Mai das Treffen in Maria Alm, zu dem beide mit Autos kamen. Die Deutsche hatte eine Freundin mitgenommen, die allerdings im Wagen sitzen blieb. Die beiden übergaben sich die Gegenstände und verabschiedeten sich wieder. Danach hat der Ungar laut Anklage den tödlichen Schuss abgegeben.

Täter nach internationaler Fahndung gefasst

Anschließend floh er mit einem Auto, das er erst kurz vorher angemietet hatte. Er fuhr damit nach München und stieg dort in einen Zug Richtung Niederlande. Die Polizei konnte mit internationaler Hilfe die Spur des Mannes verfolgen, und fünf Tage nach dem Tötungsdelikt wurde der Ungar beim Verlassen eines Supermarkts in Utrecht festgenommen. Im August wurde er nach Österreich ausgeliefert.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 12:56 Uhr aktualisiert