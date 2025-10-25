„Wir sind fassungslos“: Angeschossener Kater in Traismauer gefunden

Große Bestürzung beim Tierschutzverein St. Pölten: In Traismauer wurde ein angeschossener, stark abgemagerter Kater gefunden. "Wir sind fassungslos", zeigen sich die Tierschützer geschockt.

Wie der Tierschutzverein St. Pölten berichtet, wurde in Traismauer kürzlich ein angeschossener Kater gefunden. Zudem soll der Kater stark abgemagert gewesen sein. „Wir sind fassungslos“, zeigen sich die Tierschützer geschockt. Das Tier, das laut Schätzung etwa drei bis fünf Jahre alt ist, zeigte sich trotz seiner Verletzungen aber äußerst zutraulich und verschmust.

„Lassen ihn nicht im Stich“

Da der Kater nicht gechippt ist, konnten weder Besitzer noch Herkunft festgestellt werden. „Wir lassen selbstverständlich auch ihn nicht im Stich und werden ihn – mithilfe unseres großartigen Ärzteteams – so gut wie möglich versorgen. Koste es, was es wolle!“, heißt es vom Verein .Der verletzte Vierbeiner wurde inzwischen abgeholt und soll am Montag operiert werden. Um die medizinische Versorgung und Nachbetreuung finanzieren zu können, bittet der Tierschutzverein um Spenden. Jeder Beitrag helfe, die Behandlungskosten zu decken.

Spendenkonto Tierschutzverein St. Pölten

IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193

BIC: SPSPAT21XXX

Verwendungszweck: Fundkater Traismauer Paypal: paypal.me/tierheimstpoelten



