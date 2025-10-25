Sensationell! Julia Scheib triumphiert beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Die Steirerin Julia Scheib hat beim Riesentorlauf in Sölden den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert und Österreich nach fast zehn Jahren wieder einen Triumph in dieser Disziplin beschert.

Julia Scheib hat zum Start der neuen Weltcup-Saison für einen historischen Erfolg gesorgt. Die 27-jährige Steirerin gewann den Riesentorlauf in Sölden und sicherte Österreich damit den ersten Sieg in dieser Disziplin seit dem Erfolg von Eva-Maria Brem im Jahr 2016 in Jasná. Mit einem starken ersten Durchgang legte Scheib die Basis für ihren Premierensieg. Auf Rang zwei landete die US-Amerikanerin Paula Moltzan, die 0,58 Sekunden zurücklag. Dritte wurde Lara Gut-Behrami aus der Schweiz mit einem Rückstand von 1,11 Sekunden.