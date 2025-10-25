Marlies Raich kann kaum erwarten, „dass der Winter endlich losgeht“

Im Rahmen der TV-Übertragung zum Weltcup-Auftakt in Sölden (Tirol) wurde am Samstag, 25. Oktober 2025, beim ORF auch eine Neuerung im Expertinnen-Team präsentiert. Dieses wird um eine wahre Ski-Legende verstärkt.

Marlies Raich wird im ORF künftig nicht nur in "Land der Berge" zu sehen bzw. zu hören sein.

Marlies Raich (ehemals Schild) hat zu ihrer Zeit im Ski-Weltcup – und dabei vor allem im Slalom – so richtig abgeräumt. Nicht weniger als 35 Siege im Slalom und 37 Siege insgesamt im Weltcup durfte die nun 44-Jährige bejubeln. Dazu feierte sie zwei Disziplinen-Weltcups, wurde zwei Mal Weltmeisterin und hat vier Olympia-Medaillen zu Hause. Nun darf sie live im Fernsehen die Läufe der ÖSV-Athletinnen analysieren und kommentieren. Nach dem Abgang von Alexandra Meissnitzer wird sie das ORF-Expertinnen-Team verstärken. Ihr Debüt muss allerdings noch etwas warten. Erstmals am Mikrofon wird man sie am 23. November beim Slalom in Gurgl hören.

Marlies Raich ist beim ORF kein neues Gesicht

„Ich freue mich, wieder mehr und vor allem näher beim Skiweltcup dabei zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich es schaffe, dem TV-Publikum meine Sicht auf den Skiweltcup und die Leistungen der Athletinnen näherzubringen. Meine neue Aufgabe ist mit ein Grund, weshalb ich es kaum erwarten kann, dass der Winter endlich losgeht“, so Raich. Vorgestellt wurde sie übrigens am heutigen Jubeltag in Sölden, wo die ÖSV-Damen – und dabei vor allem Julia Scheib – die Negativserie im Riesentorlauf nach vielen Jahren endlich beenden konnten. Neu ist Raich aber übrigens nur im Expertinnen-Team, auf ORF III ist sie etwa bereits seit 2019 als Host von „Land der Berge“ zu sehen.