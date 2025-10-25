Extrageld: Österreicher bekommt fünf Jahre lang 2.000 Euro mehr im Monat

Insgesamt 120.000 Euro auf 60 Monate verteilt bekommt ein Österreicher nun auf sein Konto. Jeden Monat gibt's dabei extra 2.000 Euro, nachdem er oder sie bei "EuroDreams" sechs Richtige am Schein hatte - der zweite Gewinnrang.

2.000 Euro im Monat – und das 60 Monate lang zusätzlich zum eigenen Gehalt dazu. Genau darüber kann sich ein Österreicher nun freuen. Er oder sie hat bei „Eurodreams“ nämlich den zweiten Rang geschafft und damit genau das gewonnen. Damit werden ihm oder ihr künftig für die kommenden fünf Jahre jeden Monat 2.000 Euro überwiesen (Gesamtsumme: 120.000 Euro). Nur die Traumzahl hat dabei auf einen noch deutlich größeren Gewinn (30.000 Euro monatlich für 30 Jahre) gefehlt. Laut der österreichischen „Eurodreams“-Instagram-Seite wurde der Gewinn übrigens in Niederösterreich erzielt.

Alles rund um „Eurodreams“: Bei „Eurodreams“ braucht man insgesamt sieben richtige Zahlen, wobei die sich aus sechs Richtigen zwischen 1 und 40 und einer Traumzahl zwischen 1 und 5 zusammensetzen. Ziehungen finden immer am Montag und Donnerstag statt Teilnehmende Länder sind neben Österreich noch Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz.

Sonderaktion bringt noch mehr Geld im ersten Gewinnrang

Aktuell werden eben 30.000 Euro pro Monat für 30 Jahre in Österreich verlost – macht gesamt gesehen mehr als zehn Millionen Euro, um die es da geht. Das liegt an einer aktuell stattfindenden Sonderaktion, die seit Anfang Oktober gilt und so lange Bestand hat, bis jemand den Jackpot knackt. Danach werden im Topf wieder 20.000 Euro pro Monat für 30 Jahre im ersten Gewinnrang sein (Gesamtsumme: 7,2 Millionen Euro).

Niederösterreich stellt 2025 mehrere „EuroDreams“-Gewinner

Ebenjenen ersten Gewinnrang hat dieses Jahr im Februar etwa ein Pensionist aus Niederösterreich geknackt. Mehr dazu hier: Pensionist im Glück: Österreicher bekommt jetzt 20.000 Euro im Monat. Ebenfalls große Freude hatte ein Ehepaar – ebenfalls aus Niederösterreich – im Mai, als sie bei einer Sonderaktion 10.000 Euro im Monat für insgesamt ein Jahr gewonnen haben.