©Bergrettung Strobl
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt drei Männer im Zwielicht bei Schnee.
Die Bergrettung musste ausrücken, um drei Männer vom Gipfel des Rettenkogels in Salzburg zu retten.
Flachgau / Salzburg
25/10/2025
Rettungseinsatz

Sturm und Schnee: Bergsteiger von Kaltfront „mit voller Wucht“ getroffen

Weil sie nicht mehr vom Gipfel des Rettenkogels (Flachgau, Salzburg) runterkamen, mussten drei Männer am Donnerstag von der Bergrettung gerettet werden. Sie wurden von der eintreffenden Kaltfront "mit voller Wucht" getroffen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(229 Wörter)

Am Donnerstagnachmittag, 23. Oktober 2025 gegen 15.45 Uhr, wurden die Bergretter aus Strobl (Flachgau, Salzburg) zu einem dringenden und dramatischen Einsatz gerufen. Drei Bergsteiger sind am Gipfel des Rettenkogels in akute Bergnot geraten, alle waren um die 20 Jahre alt. Die drei wurden dabei von der hereinbrechenden Kaltfront „mit voller Wucht“ getroffen, heißt es seitens der Bergrettung nun: „Sturmböen, eisiger Schneefall und rasch einsetzende Dunkelheit behinderten den Abstieg.“

Bergretter versorgten Männer mit trockener Kleidung und Wärmepads

Zehn Bergretter trotzten allerdings den widrigsten Bedingungen und stiegen zum Gipfel auf, um die drei Männer zu retten. Diese fanden sie dort auch völlig durchnässt, unterkühlt und erschöpft vor und versorgten sie mit trockener Kleidung und Wärmepads. Die Gruppe konnte schließlich unverletzt das Tal erreichen. „Ohne den raschen und beherzten Einsatz der Bergrettung Strobl hätten die Bergsteiger die Nacht im Sturm wohl nicht überlebt“, wissen die Einsatzkräfte.

©Bergrettung Strobl
Zehn Bergretter trotzten den widrigsten Wetterverhältnissen.
©Bergrettung Strobl
Zehn Bergretter trotzten den widrigsten Wetterverhältnissen.

Kritik an mangelnder Tourenvorbereitung

Gleichzeitig übt man auch Kritik an den jungen Männern – es handelte sich um einen Österreicher und zwei Deutsche. Mangelnde Tourenvorbereitung sei nämlich der Grund dafür gewesen, dass das Leben der drei in Gefahr war. „Weder Biwaksack, Stirnlampe noch Wechselkleidung waren mitgeführt worden, obwohl der Sturm in den Wetterberichten eindeutig prognostiziert war“, schütteln die Bergretter nur den Kopf.

