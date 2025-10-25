„Dankbarkeit und Wehmut“: Salzburger Wirtshaus schließt seine Türen

Beim Reitsamerhof in Werfen (Pongau, Salzburg) stehen mit Jänner 2026 größere Veränderungen bevor. Während die Zimmervermietung bleibt, schließt man das Wirtshaus in seiner bisherigen Form.

Glaubt man der Website des familiär geführten Landgasthofs, fehlte es dem Reitsamerhof in Werfen in den vergangenen Jahren nicht an prominenten Gästen. Neben bekannten Österreichern wie Tobias Moretti, Andreas Goldberger, Peter Weck und Marcel Hirscher waren auch schon Leinwandlegenden wie Richard Burton und Clint Eastwood im Pongau zu Gast.

Schließung des Wirtshauses als „bewusste Entscheidung“

Nun stehen aber Änderungen an, der Reitsamerhof werde sich ab Jänner 2026 voll und ganz auf die Zimmervermietung konzentrieren. „Das bedeutet, dass unser Wirtshaus in seiner bisherigen Form seine Türen schließen wird“, erklärt die Betreiberfamilie auf der Website. Das geschehe nicht aus Stillstand, „sondern als bewusste Entscheidung für einen neuen Lebensabschnitt und eine fokussierte Zukunft“.

Wichtige Säulen gehen in den Ruhestand

Man möchte jedenfalls weiterhin ein bodenständiges, traditionelles und familiengeführtes Haus bleiben. Grund für die Änderung dürfte wohl der Ruhestand „wichtiger Säulen sowohl in unserem Team als auch in unserer Familie“ sein. Und diese Gelegenheit möchte man dann auch gleich am Schopf packen und die Unternehmenskultur in eine neue Richtung lenken. Abschließend richtet man sich auch noch an die Wirtshausgäste der vergangenen Jahre: „Mit großer Dankbarkeit und auch Wehmut möchten wir all unseren treuen Wirtshausgästen für die letzten Jahrzehnte DANKE sagen.“