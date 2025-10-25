Hubschrauber am Hintertuxer Gletscher: Snowboarder bei Sturz verletzt

Mit drei Freunden war ein 17-jähriger Deutscher am Hintertuxer Gletscher als er im Tiefschnee neben der Piste stürzte und sich dabei verletzte. Auch der Rettungshubschrauber musste anrücken.

Samstagvormittag, am 25. Oktober 2025 gegen 11.15 Uhr, ist ein 17-jähriger Deutscher mit dem Snowboard im freien Skiraum am Hintertuxer Gletscher (Bezirk Schwaz, Tirol) unterwegs gewesen. Gemeinsam mit drei Freunden fuhr er dabei parallel zur danebenliegenden blauen Piste. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit stürzte er jedoch und war daraufhin kurz ohne Bewusstsein. Wie die Polizei berichtet, wurde er zudem im Bereich der Wirbelsäule verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen werden.