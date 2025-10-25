Skip to content
Region auswählen:
/ ©Soner Erök/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Snowboarder.
Ein 17-Jähriger aus Deutschland hat sich am Hintertuxer Gletscher beim Snowboarden verletzt.
Bezirk Schwaz / Tirol
25/10/2025
Samstagvormittag

Hubschrauber am Hintertuxer Gletscher: Snowboarder bei Sturz verletzt

Mit drei Freunden war ein 17-jähriger Deutscher am Hintertuxer Gletscher als er im Tiefschnee neben der Piste stürzte und sich dabei verletzte. Auch der Rettungshubschrauber musste anrücken.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Samstagvormittag, am 25. Oktober 2025 gegen 11.15 Uhr, ist ein 17-jähriger Deutscher mit dem Snowboard im freien Skiraum am Hintertuxer Gletscher (Bezirk Schwaz, Tirol) unterwegs gewesen. Gemeinsam mit drei Freunden fuhr er dabei parallel zur danebenliegenden blauen Piste. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit stürzte er jedoch und war daraufhin kurz ohne Bewusstsein. Wie die Polizei berichtet, wurde er zudem im Bereich der Wirbelsäule verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: