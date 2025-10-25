Autofahrer (56) niest, kracht dann in eine Bushaltestelle

Auf der L205 zwischen Krumbach und Riefensberg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) hat sich Samstagnachmittag, am 25. Oktober 2025 gegen 14 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war er gerade in Richtung Riefensberg unterwegs, als er plötzlich niesen musste. Eigenen Angaben zufolge sei ihm daraufhin schwarz vor Augen geworden, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in weiterer Folge frontal in eine Bushaltestelle krachte. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand in oder bei der Bushaltestelle, womit es zu keinen weiteren Verletzten kam.

Haltestelle vollständig zerstört, Auto hat Totalschaden

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall zwar im Brustbereich verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde vom Roten Kreuz schließlich ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht. Die Bushaltestelle wurde durch den Vorfall vollständig zerstört, auch am Auto entstand Totalschaden, heißt es seitens der Beamten abschließend.