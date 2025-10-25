Winterreifenpflicht bei Österreichs Nachbarn: Wo du sie aufziehen musst

Schon bald muss man in Österreich bei winterlichen Fahrbedingungen Winterreifen aufziehen. Wie aber schaut das in den Nachbarländern aus? Wir haben hier die Antworten für euch.

Wie ist es um die Winterreifenpflicht in Österreichs Nachbarländern bestellt?

Ab 1. November ist es in Österreich wieder so weit: die situative Winterreifenpflicht beginnt und zieht sich bis 15. April kommendes Jahr hinein. Ist man in diesem Zeitraum dennoch auf winterlichen Straßen mit Sommerreifen unterwegs, drohen Strafen von knapp 100 Euro aufwärts. Gefährdet man andere Verkehrsteilnehmer könnten die Strafen sogar bis in die Tausenden gehen. Alles dazu hier: Autofahrer aufgepasst: Ab November drohen hohe Strafen in Österreich. Wie aber sieht es in unseren Nachbarländern aus?

Wie es mit der Winterreifenpflicht in Deutschland aussieht

Wie der ÖAMTC nun erklärt, unterscheiden sich die Regelungen „teils deutlich“ von jenen in Österreich. Noch am wenigsten ist das beispielsweise in Deutschland der Fall, dort gilt nämlich ebenfalls eine situative Winterreifenpflicht, allerdings ohne genaue Daten. Was jedenfalls zu beachten ist: Bei Schnee, Eis oder Matsch braucht man Winterreifen, sonst drohen Strafen ab 60 Euro. Und ebenfalls wichtig: Seit 1. Oktober 2024 müssen Winterreifen in jedem Fall das „Alpine-Symbol“ (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) drauf haben.

Italien als besonders kniffliger Winterreifen-Fall

Besonders knifflig stellt sich die Lage in Italien dar. Dort gibt es nämlich sogar innerhalb des Landes keine einheitliche Regelung, wissen die ÖAMTC-Experten: „Jede Provinz legt selbst fest, wann und wo Winterreifen vorgeschrieben sind. Auf der Brennerautobahn A22 bis Affi etwa gilt zwischen 15. November und 15. April eine Winterreifenpflicht, unabhängig von der Witterung.“ In Slowenien wiederum gilt im ganzen Land von 15. November bis 15. März eine Winterreifenpflicht – bei winterlichen Bedingungen auch darüber hinaus. Folgend findet ihr die jeweiligen Regelungen in Österreichs Nachbarländern. Kroatien wurde ebenfalls mit aufgenommen, da es sich um ein beliebtes Urlaubsland handelt.

Deutschland situative Winterreifenpflicht bei Schnee, Eis oder Matsch; zudem müssen Winterreifen das „Alpine-Symbol“ (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) haben Schweiz keine generelle Winterreifenpflicht; aber: Strafen ab knapp 105 Euro drohen, wenn man wegen ungeeigneter Bereifung bei winterlichen Fahrbedingungen den Verkehr behindert; zudem droht eine erhebliche Mithaftung, wenn man mit Sommerreifen einen Unfall baut; bei entsprechender Beschilderung sind Schneeketten Pflicht Italien unterschiedliche Regelungen innerhalb des Landes; jede Provinz legt Winterreifenpflicht eigenständig fest – entsprechende Beschilderung gibt Auskunft; Beispiel: auf A22 Brennerautobahn bis Affi und im Stadtgebiet Bozen sind Winterreifen zwischen 15. November und 15. April Pflicht; Winterreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen in Südtirol vorgeschrieben Slowenien generelle Winterreifenpflicht von 15. November bis 15. März sowie darüber hinaus bei winterlichen Straßenverhältnissen; mit Sommerreifen (Mindestprofiltiefe von drei Millimetern) nur, wenn Schneeketten mitgeführt werden Kroatien Auf vielen Autobahnen, Landstraßen und Transitstrecken zwischen 15. November und 15. April sind Winterreifen verpflichtend; auf einigen Straßen oder Streckenabschnitten witterungsabhängige Pflicht – wird per Verkehrszeichen angeordnet Ungarn keine generelle Winterreifenpflicht; bei winterlichen Straßenverhältnissen kann Benutzung von Winterreifen und Schneeketten durch entsprechende Beschilderung kurzfristig vorgeschrieben werden; schneit es stark, kann es sein, dass die Mitnahme von Schneeketten an den Grenzen kontrolliert wird, hat man keine mit, muss man wieder umdrehen Slowakei situative Winterreifenpflicht; Schneeketten nur erlaubt, wenn Straßen schnee- und eisbedeckt sind Tschechien situative Winterreifenpflicht zwischen 1. November und 31. März bei Schnee, Eis, Matsch und wenn die Temperaturen unter vier Grad fallen

Neu: Situative Winterausrüstungspflicht auch in Dänemark

Bei Dänemark handelt es sich zwar um kein Nachbarland, neu ist aber, dass es auch dort seit diesem Jahr eine situative Winterausrüstungspflicht gibt. Wird ein Fahrer dort dann bei winterlichen Fahrbedingungen von der Polizei mit „ungeeigneten“ Reifen erwischt, kann eine Geldstrafe von 1.000 Kronen (knapp 134 Euro) pro Reifen drohen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 19:57 Uhr aktualisiert