Wechselhafter Nationalfeiertag: Sonne, Wolken und Wind in Österreich

Der Nationalfeiertag bringt in ganz Österreich typisches Herbstwetter. „Je nach Tageszeit wechseln längere sonnige Phasen und dichte Wolken mit kurzen Schauern in ganz Österreich ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt am Vormittag im Westen, am Nachmittag im Südosten. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.100 und 1.600 Metern. Von Vorarlberg über die Weststeiermark bis ins Weinviertel weht lebhafter Westwind. Die Temperaturen reichen in der Früh von minus 2 bis plus 7 Grad, tagsüber werden 7 bis 13 Grad erreicht.