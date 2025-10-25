Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine grüne Wiese. Im Mittelpunkt steht ein Baum, deren Blätter bereits in bunten Herbstfarben leuchten. Im Hintergrund ragen Berge in den blauen Himmel auf.
Sonne, Wolken und Wind: Österreich erlebt einen wechselhaften Nationalfeiertag.
Österreich
25/10/2025
Prognose

Wechselhafter Nationalfeiertag: Sonne, Wolken und Wind in Österreich

Am Nationalfeiertag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. Sonne, Wolken und kurze Schauer wechseln sich ab.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Der Nationalfeiertag bringt in ganz Österreich typisches Herbstwetter. „Je nach Tageszeit wechseln längere sonnige Phasen und dichte Wolken mit kurzen Schauern in ganz Österreich ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt am Vormittag im Westen, am Nachmittag im Südosten. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.100 und 1.600 Metern. Von Vorarlberg über die Weststeiermark bis ins Weinviertel weht lebhafter Westwind. Die Temperaturen reichen in der Früh von minus 2 bis plus 7 Grad, tagsüber werden 7 bis 13 Grad erreicht.

