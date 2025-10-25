200 Bewerbungen, kein Job: So steht es um die Jugendarbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt in den vergangenen Monaten immer weiter. Wie aber sieht es bei den Jugendlichen aus? Kürzlich hat ein Artikel über eine junge Frau erschüttert, die über 200 Bewerbungen ausgeschickt hat.

Es war der erschreckende Bericht einer jungen, arbeitslosen Frau. Gegenüber dem „Standard“ hat sie erzählt, sie hätte nach ihrem Studium „mehr als 200“ Bewerbungen abgeschickt, Job hat sie dennoch keinen. Oft bleiben die Bewerbungen unbeantwortet, mal gibt es zu viele Bewerber mit mehr Erfahrung, mal ist sie überqualifiziert – so die ernüchternde Bilanz ihrer Bewerbungsversuche bisher. Wie sieht es mit der Jugendarbeitslosigkeit in Österreich aber allgemein aus und was unternimmt das AMS dagegen? Wir haben nachgefragt.

„Jede einzelne Bewerbung sollte maßgeschneidert sein“

Einen derartigen Fall kann Gregor Bitschnau vom AMS gegenüber 5 Minuten jedenfalls weder nennen noch bestätigen: „Wir wissen, wie viele Vorschläge gegeben werden, aber nicht wie viele Bewerbungen dann gemacht werden.“ Generell mache man aber mit den Menschen Beratungstrainings, um richtige und gute Bewerbungen schreiben zu können. „Die müssen ja so geschrieben werden, dass sie auf die Stelle passen“, so Bitschnau. Außerdem sollte man nicht eine gleich geschriebene oder von der KI verfasste Bewerbung an 100 Unternehmen schicken, sondern jede einzelne maßschneidern. Auch das bringe man den Betroffenen bei den Beratungstrainings bei.

Wie das AMS Arbeitslosen außerdem hilft

Auch über die Lebensläufe schaut man drüber und überarbeitet sie mit den Arbeitslosen gemeinsam. Die Berater würde dabei die Unterlagen durchgehen und sagen ihnen, wo es noch Verbesserungspotential gebe. Schließlich hilft man auch noch bei Vorstellungsgesprächen und berät auch für ein solches. „Man kann ja nicht davon ausgehen, dass das jeder schon perfekt kann und jeder schon geschult ist“, erklärt Bitschnau.

Überbetriebliche Lehrstellen als Maßnahme für Lehrlinge

Auch für den Fall, dass Lehrlinge keinen Job bekommen, weil nicht genug Betriebe Lehrstellen ausgeschrieben haben, hat man eine Maßnahme parat: überbetriebliche Lehrstellen. „Da lernt man mit fünf oder zehn anderen Lehrlingen einen Lehrberuf unter Anleitung eines Lehrherrn oder einer Lehrfrau“, weiß Bitschnau auf Nachfrage von 5 Minuten. Und diese Maßnahme funktioniere, die meisten würden die Lehre dann nämlich gar nicht ganz fertig machen und werden schon währenddessen von Betrieben abgeworben.

Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit „nicht massiv gestiegen“

Aber wie sieht es zahlenmäßig bezüglich Jugendarbeitslosigkeit bzw. Arbeitslosigkeit bis 25 Jahren aus? Auch das haben wir erfragt. Zwischen September 2017 und September 2025 seien die Zahlen jedenfalls „nicht massiv gestiegen“. Im September dieses Jahr hätte man in dieser Altersgruppe einen Anstieg von 4,4 Prozent verzeichnet, gesamt war der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sieben Prozent aber deutlich höher. Wenig überraschend gibt es bei jungen Arbeitslosen auch kaum Langzeitarbeitslosigkeit (ab mehr als einem Jahr arbeitslos). was man aber schon merke: „Junge Leute sind meistens die, die schneller ihren Job verlieren.“ Etwa in einer Konjunkturphase wie momentan. Bitschnau dazu: „Da behält man eher die Älteren mit mehr Erfahrung.“

Wie sich die Jugendarbeitslosigkeit entwickelt hat

Eine Tabelle, die 5 Minuten vorliegt, zeigt dabei gut, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Personen unter 25 Jahren vor allem von September 2019 auf September 2020 sehr groß war. Dabei handelte es sich allerdings um das erste Coronajahr, der Anstieg in den anderen Altersgruppen war noch einmal höher. Dafür sank die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr darauf so stark wie in keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Anstiege teils deutlich über dem Schnitt wurden jedoch zwischen September 2022 und 2023 und zwischen 2023 und 2024 verzeichnet. Und bei der Langzeitarbeitslosigkeit hat es von 2024 auf 2025 – wenn auch auf niedrigem Niveau – einen starken Anstieg gegeben. Waren im September 2024 noch 176 Menschen in Österreich unter 25 Jahren mehr als ein Jahr ohne Job, sind es im September 2025 ganze 509 Personen. Einen ganz leichten Rückgang hat es dafür bei der Kurzzeitarbeitslosigkeit unter 90 Tagen gegeben.

