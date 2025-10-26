„9 Plätze – 9 Schätze“: Der Gewinner steht fest

Ganz Österreich hat abgestimmt und ein Platzerl aus Niederösterreich hat die Herzen im Sturm erobert. Eine Bahn mit Geschichte, Charme und Aussicht fährt heuer dem Titel „Schönster Platz Österreichs“ entgegen.

Ganz Österreich hat mitgefiebert und am Ende war es die Mariazellerbahn, die das Rennen gemacht hat. In der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ setzte sich die längste Schmalspurbahn des Landes gegen acht Mitbewerber durch. Das Publikum und die Jury waren sich einig: Dieser Zug ist ein echtes Juwel auf Schienen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte mit sichtlichem Stolz: „Mit unserer Mariazellerbahn haben wir eine ganz besondere Visitenkarte Niederösterreichs ins Rennen geschickt. Unsere blau-gelbe Botschafterin auf schmaler Schiene hat sowohl das Publikum als auch die Jurymitglieder vollends begeistert.“

©Philipp Monihart Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte dem Team der Mariazellerbahn zum Sieg bei „9 Plätze – 9 Schätze“.

Mariazellerbahn: Heimatliebe auf 84 Kilometern

Wer einmal mit der Mariazellerbahn gefahren ist, versteht, warum sie ganz Österreich verzaubert hat. Auf 84 Kilometern führt sie „durchs Dirndltal ins Mariazellerland“ – von St. Pölten bis zum steirischen Wallfahrtsort Mariazell. 600 Höhenmeter, enge Bögen, Viadukte und Tunnel machen die Fahrt zu einem kleinen Abenteuer. „Unsere Mariazellerbahn ist ein niederösterreichisches Kulturgut auf Schiene“, betonte LH-Stellvertreter Udo Landbauer. „Sie verbindet gelebte Eisenbahngeschichte, beeindruckende Natur und moderne öffentliche Mobilität auf einzigartige Weise.“

©NÖVOG_Heussler Bei „9 Plätze – 9 Schätze“ punktete die Mariazellerbahn mit ihrer beeindruckenden Strecke durch das Dirndltal bis nach Mariazell.

Das waren die Finalisten bei „9 Plätze – 9 Schätze“: 2. Platz – Tirol: Kellerjochkapelle

Auf dem Kellerjoch bei Schwaz steht keine klassische Gipfelspitze, sondern eine kleine Kapelle. Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert und gilt bis heute als stiller Ort für Dank und Einkehr. Wer hier oben steht, blickt weit über das Inntal – ein Panorama, das Wanderer wie Pilger begeistert.

3. Platz – Vorarlberg: Scheidseen

Hoch oben in Gaschurn liegen die Scheidseen – versteckt im größten Schutzgebiet Vorarlbergs. Das klare Wasser und die Stille der Berge ziehen nicht nur Bergsteiger, sondern auch seltene Vogelarten an. In der Nähe lädt die Heilbronner Hütte zum Verweilen mit Aussicht ein.

Kärnten: Danielsberg

Ein Berg voller Geschichte: Schon vor Jahrtausenden war der Danielsberg bei Kolbnitz besiedelt. Heute erinnern alte Funde an vergangene Kultstätten, und die kleine Kirche St. Georg thront als Wahrzeichen über Oberkärnten. Wer den Gipfel erreicht, wird mit Ruhe und weitem Blick bis zu den Karawanken belohnt.

Oberösterreich: Silberzeile in Schärding

Pastellfarbene Fassaden reihen sich am Stadtplatz von Schärding wie eine Perlenkette aneinander. Einst wohnten hier wohlhabende Kaufleute, heute sind die barocken Häuser ein farbenfroher Blickfang. Die historischen Zunftfarben erzählen noch immer von der bewegten Handelsgeschichte des Ortes.

Salzburg: Lammerklamm

Nur wenige Kilometer südlich der Mozartstadt hat sich die Lammer ihren Weg tief durch den Fels gebahnt. Enge Schluchten, schroffe Wände und tosendes Wasser machen den Spaziergang durch die Klamm zu einem Naturerlebnis, das zeigt, wie kraftvoll Wasser Landschaft formen kann.

Steiermark: Eorykogel

In den Weinbergen der Südsteiermark leuchtet auf dem Eorykogel eine riesige gläserne Weintraube – ein Kunstwerk, das den Stolz der Region auf ihren Weinbau ausdrückt. Das funkelnde Symbol verbindet Natur, Kunst und Genuss zu einem besonderen Ausflugsziel.

Burgenland: Jois am Neusiedler See

Am Nordufer des Neusiedler Sees liegt Jois, eingebettet in sanfte Weinhügel. Der kleine Ort steht für Gemütlichkeit, guten Wein und einen Hauch von Urlaubsstimmung. Ob beim Segeln, Radfahren oder im Heurigen – hier genießt man das Burgenland mit allen Sinnen.

Wien: Stadtpark

Im Herzen der Hauptstadt verbindet der Stadtpark Natur und Kultur auf einzigartige Weise. Zwischen alten Bäumen und Teichen erinnern Denkmäler an große Wiener Künstler. Besonders beliebt ist die goldene Johann-Strauß-Statue – ein Sinnbild für den Charme der Donaumetropole.

Vom Dirndltal in die Herzen der Menschen

Die Begeisterung für die Mariazellerbahn ist kein Zufall. Schon 2018 wurde sie zur besten Regionalbahn Österreichs gewählt, ein Jahr später landete sie beim britischen „Guardian“ unter den zehn schönsten Eisenbahnstrecken Europas. Und auch die Fahrgastzahlen sprechen eine klare Sprache: 677.000 Menschen nutzten 2024 die Bahn – Tendenz steigend. „Ich bedanke mich von Herzen bei allen Österreichern, die für die Mariazellerbahn gevotet haben“, so Landbauer. „Unser ‚Bahnjuwel‘ hat wieder einmal gezeigt, wie viel Leidenschaft und Qualität in unserer Region stecken.“