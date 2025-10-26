Zeitumstellung: Europa schafft die Abschaffung nicht

In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren wieder auf "Normalzeit" (Winterzeit) zurückgestellt – nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten EU. Viele fragen sich seit Jahren: Warum drehen wir eigentlich (noch) an der Uhr?

Die Zeitumstellung wurde in Europa erstmals während des Ersten Weltkriegs eingeführt, um Energie zu sparen – mit dem Ziel, das Tageslicht besser zu nutzen und weniger künstlich zu beleuchten. Nach mehreren Pausen und Wiedereinführungen beschlossen die meisten europäischen Länder in den 1970er-Jahren, die Sommerzeit dauerhaft einzuführen. Grund war einerseits die Ölkrise und die damit verbundenen Energie- und Geldsorgen, die Europa hart trafen. Andererseits kann die Einführung einer gemeinsamen europäischen Sommerzeit auch als Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes sehen. 1980 wurde die Sommerzeit auch in Österreich eingeführt und zwar nach deutschem Vorbild von März bis September.

Einheitliche EU-Sommerzeit seit 1996

Auch andere europäische Länder führten eine Sommerzeit ein, doch die genaue Dauer und wann die Uhren jeweils umgestellt wurden, gestaltete sich unterschiedlich. 1996 wurde die Regelung schließlich EU-weit vereinheitlicht: Am letzten Sonntag im März wird die Uhr eine Stunde vorgestellt, am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Die Regel übernahmen auch Länder außerhalb der Europäischen Union:

In diesen Ländern gilt Sommerzeit im selben Zeitraum wie in der EU: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Libanon, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Schweiz, Serbien, Ukraine, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland

In diesen Ländern gilt eine Sommerzeit in einem anderen Zeitraum als in der EU: Ägypten, Australien (teilweise), Bahamas, Bermuda, Chile (teilweise), Israel, Kanada (teilweise), Kuba, Neuseeland, Palästinensische Autonomiegebiete, Paraguay, USA (teilweise)

Nicht alle Länder haben Sommerzeit

Einige Länder rund um den Globus drehen gar nicht an der Uhr oder haben die Zeitumstellung abgeschafft (z. B Japan, China, Indien, Südkorea, Südafrika, Namibia, Türkei). Doch auch in Island wird nicht an der Zeit gerüttelt: Dort wurde nie eine Sommerzeit eingeführt. In der Ukraine gab es etwa im Juli 2024 eine Gesetzesänderung: Es wurde beschlossen, auf die Zeitumstellung im März zu verzichten und die Normalzeit beizubehalten.

Gute Gründe für Abschaffung der Zeitumstellung

Tatsächlich gibt es so einige Gründe, die für eine Abschaffung der Sommerzeit und eine dauerhafte Rückkehr zur „Normalzeit“ sprechen. Zum einen bringt die Umstellung für viele gesundheitliche Belastungen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme u. Ä. mit sich, da der Biorhythmus durch das Drehen an der Uhr durcheinandergebracht wird. Besonders ältere Menschen oder Kinder brauchen oft mehrere Tage bis Wochen, um sich an die „neue Zeit“ zu gewöhnen. Zudem ist es so, dass das frühere Ziel – Energie sparen durch längere Nutzung des Tageslichts – heute längst als überholt gilt. Moderne Beleuchtung verbraucht nicht so viel Strom, dafür wird in den kühleren Morgenstunden oft mehr geheizt, was den Spareffekt zunichtemacht.

Zeitumstellung abschaffen? Eine ewige Diskussion

Und worauf man sich 1996 geeinigt hatte, ist mittlerweile ohnehin seit Jahren Gegenstand von Debatten: In der EU gab es in der Vergangenheit bereits lebhafte Diskussionen und Vorstöße, um die Zeitumstellung abzuschaffen. 2018 gab es eine von der EU-Kommission initiierte Umfrage unter EU-Bürgern, bei der sich 84 Prozent gegen die Umstellung aussprachen. Daraufhin hätte die Zeitumstellung abgeschafft werden können, jedoch konnten sich die EU-Länder nicht darauf einigen, ob in Zukunft die Sommer- oder die „Winterzeit“ als Normalzeit gelten solle. Aus diesem Grund liegt das Thema seit Jahren auf Eis. Spaniens Premierminister Pedro Sanchez stieß vor wenigen Tagen erneut die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung an und versprach, sich nächstes Jahr für deren Abschaffung einzusetzen. Bis auf Weiteres bleibt uns das halbjährliche Drehen an der Uhr also erhalten.