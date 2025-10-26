Warnung vor Kunststoffsplittern: Dieses Hundefutter wird zurück gerufen

Das Unternehmen Wolfsblut ruft aktuell eines seiner Produkte zurück. Der Grund: Eine mögliche Fremdkörperkontamination kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Kunden werden gebeten, das Produkt nicht weiter zu verfüttern.

Wolfsblut informiert seine Kunden aktuell über einen möglichen Produktionsfehler im Zusammenhang mit dem Produkt Wolfsblut Wide Plain Adult Large 12,5 kg, Charge FA2507291, Mindesthaltbarkeitsdatum 26.06.2028.“ Im Rahmen unserer internen Qualitätskontrolle haben wir festgestellt, dass es während der Produktion zu einem Vorfall an einer Anlage gekommen ist. Ein Sichtfenster aus Hartplastik am Trockner wies kurz vor der Produktion Ihrer Charge einen Bruch auf“, teilt das Unternehmen mit. Das betroffene Teil wurde umgehend durch ein bruchsicheres Edelstahlblech ersetzt, die Anlage gereinigt und die unmittelbar betroffene „Spülcharge“ wurde aus Sicherheitsgründen vollständig verworfen.

Warnung vor Kunststoffsplittern: Rückruf für Hundefutter

„Unsere anschließende Analyse hat ergeben, dass trotz dieser Maßnahmen vereinzelt Kunststoffsplitter im Inneren des Trockners verblieben sein könnten, die während der Produktion Ihrer Charge in das Produkt gelangten“, informiert das Unternehmen weiter. Alle regulären Qualitätskontrollen -einschließlich der Verpackungs- und Rückstellmusterprüfungen – seien zwar ohne Auffälligkeiten, dennoch könne eine mögliche Fremdkörperkontamination nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Rückruf für dieses Produkt Produkt: Wolfsblut Wide Plain Adult Large 12,5kg

Wolfsblut Wide Plain Adult Large 12,5kg Artikelnummer: 1377416

Charge: FA2507291

FA2507291 Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2028 Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum sind auf dem Produkt aufgedruckt.

©Wolfsblut Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen.

Das sollten betroffene Kunden tun

„Da uns das Wohlergehen Ihres Hundes sowie der Schutz der Verbraucher im Rahmen unseres verantwortungsvollen Handelns besonders am Herzen liegen, bitten wir Sie, das betroffene Produkt nicht weiter zu verfüttern und zu entsorgen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Zur Erstattung des Kaufpreises sollen sich Betroffene direkt an den Kundenservice wenden. „Verbraucher, die den betroffenen Artikel bereits gekauft haben, erhalten auch ohne die Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises über unseren Kundenservice unter [email protected]“, teilt das Unternehmen abschließend mit.