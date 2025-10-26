Ohne Kennzeichen: Lenker raste mit 150 km/h vor Polizei davon

Am 25. Oktober kam es zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt eines Pkw-Lenkers ohne Kennzeichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bedienstete der Polizeiinspektion Fischamend wurden am 25. Oktober, gegen 23.10 Uhr, auf der Hainburgerstraße in 2401 Fischamend, auf einen Pkw-Lenker aufmerksam, da am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Beim Versuch, das Fahrzeug mit Blaulicht anzuhalten, beschleunigte der Lenker plötzlich seinen Pkw und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Enzersdorfer Straße in Fahrtrichtung Enzersdorf an der Fischa.

Lenker raste mit rund 150 km/h vor Polizei davon

Der Angezeigte fuhr mit ca. 130 km/h durch das Ortsgebiet, mit ca. 150 km/h auf der Freilandstraße. Dabei wurde vom Angezeigten die Beleuchtung vom PKW zeitweise ausgeschaltet. Bei der Nachfahrt setzte er mehrere Verwaltungsübertretungen und gefährdete die körperliche Sicherheit einiger Passanten und weiterer Fahrzeuglenker.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen der Fahrt sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fischamend unter der Telefonnummer 059133-3222-100, in Verbindung zu setzen.