Entflohener Häftling (18) in Linzer Hotel geschnappt

Ein 18-jähriger Strafgefangener, der aus dem Maßnahmenvollzug entflohen war, wurde am Freitagnachmittag in einem Hotel in Linz festgenommen. Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg führten die Polizei auf seine Spur.

Nach intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg konnte der Aufenthaltsort eines 18-jährigen entflohenen Strafgefangenen ausgemacht werden. Laut Polizei soll sich der junge Mann in einem Hotel in der Linzer Innenstadt versteckt haben. Diese Information führte am Samstag, dem 25. Oktober 2025, zu einem gezielten Polizeieinsatz. Gegen 15.40 Uhr gelang es Beamten der Linzer Polizei, den Gesuchten im Hotel zu identifizieren und festzunehmen. Der 18-Jährige wurde anschließend in die Justizanstalt Linz eingeliefert.