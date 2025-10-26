Polizeieinsatz: Aggressiver Radfahrer hatte fast drei Promille

Am 25. Oktober fiel in Traun ein 49-jähriger Radfahrer wegen unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle zeigte er sich aggressiv und verweigerte zunächst den Alkotest. Dieser ergab schließlich 2,72 Promille.

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde eine Streife am 25. Oktober 2025 gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Traun (Oberösterreich) auf einen 49-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Linz-Land aufmerksam. Deshalb wurde der Mann zu einer Kontrolle angehalten. Dabei wurde der 49-Jährige zunehmend aggressiver und verweigerte den Alkotest.

Radfahrer hatte 2,72 Promille

Erst nach dem Eintreffen einer weiteren Streife beruhigte sich der Radfahrer und gab an, dass vier Polizisten zu viel seien, mit zwei hätte er es aufnehmen können. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der Mann wird angezeigt.