Erstes rein KI-generiertes Satireformat geht in Österreich an den Start

Mit „kudlmudl.ki“ begibt sich die Privat-TV-Gruppe in ein neues Kreations-Feld für Entertainment. Das Format parodiert aktuelle Themen, übersetzt internationale KI-Content-Trends in eine österreichische Welt und bietet satirische Inhalte, die bewusst nicht die Realität widerspiegeln oder in dieser Form ohne KI nicht möglich wären. Produziert wird das vorerst drei-minütige, wöchentliche Kurz-Format von Leo Bauer und Oliver Svec. „Wir sehen das als Initialzündung für eine ganz neue Art von Content in Österreich. „kudlmudl.ki“ soll eine offene Plattform für unterhaltsamen KI-Content aus Österreich sein und alle kreativen Prompting-Nerds sind herzlich eingeladen, Clips zu dieser Sendung beizutragen“, so Svec.

Kurz-Format „kudlmudl.ki“ geht an den Start

Das Format soll sich gezielt von bestehenden Sendungen abheben und neue Möglichkeiten der KI-gestützten Produktion aufzeigen. „ProSiebenSat.1 PULS4 ist sich seiner Verantwortung bewusst und so erfolgen alle Schritte in der Entstehung des Satire-Formats von den Clip-Ideen, dem Prompting und der Endauswahl der besten Clips unter voller menschlicher Kontrolle“, heißt es in einer Aussendung. Erst nach einer positiven redaktionellen Abnahme der Folge wird diese ausgestrahlt. Zudem werden die Folgen und die darin enthaltenen KI generierten Inhalte gekennzeichnet und klar ausgewiesen. Die Erstausstrahlung des Kurzformats erfolgt am 26. Oktober 2025 um 19.30 Uhr auf PULS 4.