Schnee, Regen, Sonne: So wird das Herbstferien-Wetter in Österreich

Während Österreich in die Herbstferien startet, zeigt sich das Wetter in der kommenden Woche von seiner typischen Oktoberseite. Zwischen Sonne, Nebel und Regen ist alles dabei - und auch die Temperaturen schwanken.

Kommende Woche, also ab dem 27. Oktober, beginnen in Österreich die Herbstferien. Das Wetter in dieser Woche verspricht einen abwechslungsreichen Mix aus Regen, Wind und Sonne. Sogar die Schneefallgrenze sinkt. Während der Wochenbeginn kühl und unbeständig verläuft, beruhigt sich das Wetter zur Wochenmitte, bevor es zum Wochenende hin wieder lebhafter wird. Hier findest du die Prognose im Überblick.

Wetter in den Herbstferien: Regen und Sonne am Montag

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Österreich bereits unbeständig: „Von Westen her trifft eine Störungszone ein und noch am Vormittag beginnt es an der Alpennordseite und im Norden zu regnen“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 900 und 1400 Metern. Am Nachmittag breiten sich die Niederschläge weiter nach Osten aus, während es im Süden und Südosten meist trocken bleibt und sich zeitweise sogar die Sonne zeigt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Süd bis West, bei Temperaturen zwischen –1 und +13 Grad.

„Eine weitere Störung am Montag bringt an der Alpennordseite verbreitet Niederschläge, die im Bereich der Alpen auch anhaltend ausfallen“, berichtet auch Skywarn Austria. Die Schneefallgrenze soll laut der Wetterplattform zunächst bei 800 bis 1200 Meter liegen, aber im Tagesverlauf ansteigen.

Wetter am Dienstag: Schneefallgrenze sinkt weiter

Am Dienstag hält sich an der Alpennordseite und im Norden zunächst noch etwas Restbewölkung, vereinzelt sind Regen- oder Schneeschauer möglich, heißt es in der GeoSphere-Prognose weiter. Die Schneefallgrenze soll dann zwischen 800 und 1200 Metern liegen. Im Tagesverlauf setzt sich aber immer häufiger die Sonne durch. „Weiter im Osten und im Süden scheint von Beginn an die Sonne, über den Norden und Nordosten ziehen am Nachmittag aber erneut ein paar ausgedehnte Wolkenfelder. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen und im Osten auch kräftig aus West, nur im Süden ist es eher windschwach“, erklären die Experten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen –3 und +7 Grad, tagsüber werden 6 bis 14 Grad erreicht.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder öfter

Zur Wochenmitte sorgt steigender Luftdruck in weiten Teilen Österreichs dann wieder für sonniges und trockenes Wetter. „Lediglich dünne Wolkenschleier in höheren Schichten zieren den Himmel und trüben den sonnigen Eindruck nur wenig“, berichtet die GeoSphere. In einigen inneralpinen Becken und Tälern sowie nördlich der Donau können sich am Morgen zähe Nebelfelder halten. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten zunächst teils mäßig aus West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen –4 und +11 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 10 bis 17 Grad.

Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag bestimmen steigender Luftdruck und eine föhnige Süd- bis Südwestströmung das Wetter im Ostalpenraum. „In einigen inneralpinen Becken und Tälern sowie auch in den Niederungen im Norden und Osten startet der Tag mit lokalem Nebel oder Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit“, sagt die GeoSphere voraus. Im Tagesverlauf setzt sich hier aber immer häufiger die Sonne durch. Deutlich mehr Wolken gibt es von Osttirol ostwärts, vereinzelt soll es im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien regnen. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen –3 und +9 Grad, tagsüber steigen sie auf 9 bis 20 Grad, am wärmsten soll es im Südosten und in Föhnlagen an der Alpennordseite werden.

Wetter-Mix am Freitag

Am Freitag soll eine straffe südwestliche Strömung an der Alpennordseite für teils lebhaften Südföhn sorgen. „In Osttirol und Kärnten überwiegen meist dichte Wolken und vor allem im Grenzgebiet zu Italien regnet es örtlich“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten präsentiert sich das Wetter hingegen freundlich: „Abseits der typischen Nebelgebiete das Wetter sonnig und trocken, meist zieren nur dünne Wolkenschleier den Himmel“, heißt es. In Tal- und Beckenlagen sowie in Niederungen wie Ober- und Niederösterreich kann sich die Sonne teils erst am Nachmittag gegen den Nebel durchsetzen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 0 und 11 Grad, tagsüber steigen die Werte je nach Sonnenschein, Nebel oder Südföhn auf 10 bis 20 Grad.

So wird das Herbstferien-Wetter in Kärnten und der Steiermark

Wer in den Herbstferien Ausflüge in Kärnten plant, kann sich auf recht freundliche Tage einstellen – nur zum Ferienstart wird’s kurz unbeständiger. Nach einem wechselhaften Montag setzt sich ab Dienstag zunehmend sonniges Herbstwetter durch. Details liest du hier: Kärnten: So wird das Wetter in den Herbstferien. Nach einem kühlen Nationalfeiertag beginnt die neue Woche in der Steiermark grau und nass. Mehr dazu findest du hier: Von Schneeflocken bis Sonnenschein – so wird die Woche in der Steiermark.