Maskiert und mit Pistole: 19-Jähriger wollte Tankstelle überfallen

In der Nacht auf den 25. Oktober versuchte ein 19-jähriger Mann, eine Tankstelle in Dornbirn-Schwefel auszurauben. Der Täter konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden und zeigte sich geständig.

Am 25. Oktober 2025, gegen 3.25 Uhr, kam es durch einen 19-jährigen österreichischen Staatsangehörigen zu einem versuchten bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Dornbirn-Schwefel. Der maskierte und mit einer Schreckschusspistole bewaffnete Täter begab sich in den Verkaufsraum, um dort den Angestellten auszurauben.

Täter flüchtete und wurde festgenommen

Bei der Kassa traf er auf mehrere Kunden, worauf er den Tankstellenshop fluchtartig verließ und über die L 190 in Richtung Druckergasse flüchtete. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Stadtpolizei Dornbirn den Täter auf der Flucht anhalten und schließlich festnehmen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Vorarlberg, Ermittlungsbereich Raub, übernommen. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Vernehmung umfassend geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.