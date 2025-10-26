Riesentorlauf: Marco Schwarz raste aufs Stockerl

Am heutigen Nationalfeiertag fand der Riesentorlauf in Sölden statt. Der Kärntner Marco Schwarz verpasste nur knapp den ersten Rang und lieferte ein starkes Ergebnis ab.

Die Skiweltcup-Saison startete und Österreich darf sich gleich über ein großartiges Ergebnis freuen. Aufgrund des starken Schneefalls wurde der zweite Lauf verschoben. Nach dem ersten Lauf lag zwischen Marco Odermatt und Marco Schwarz nur eine Hundertstelsekunde.

Starkes Ergebnis für Österreich

Schlussendlich musste sich der Kärntner dann geschlagen geben und darf sich aber über den sensationellen zweiten Platz freuen (+0,24). Der Salzburger Stefan Brennsteiner verpasste knapp das Podest und wurde letztendlich vierter. Den dritten Rang sicherte sich Atle Lie McGrath (Norwegen). Der gebürtige Tiroler Raphael Haaser verbesserte sich vom ersten Lauf (Platz 17) auf den Rang sechs.