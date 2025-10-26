Skip to content
/ ©wikimedia
Symbolfoto von 5min.at: Skisportler Marco Schwarz im Rennen.
Der Kärntner Marco Schwarz sicherte sich beim Riesentorlauf in Sölden den sensationellen zweiten Platz.
Sölden/Tirol
26/10/2025
Zweiter Platz

Riesentorlauf: Marco Schwarz raste aufs Stockerl

Am heutigen Nationalfeiertag fand der Riesentorlauf in Sölden statt. Der Kärntner Marco Schwarz verpasste nur knapp den ersten Rang und lieferte ein starkes Ergebnis ab.

von Marlene Dorfer
Die Skiweltcup-Saison startete und Österreich darf sich gleich über ein großartiges Ergebnis freuen. Aufgrund des starken Schneefalls wurde der zweite Lauf verschoben. Nach dem ersten Lauf lag zwischen Marco Odermatt und Marco Schwarz nur eine Hundertstelsekunde.

Starkes Ergebnis für Österreich

Schlussendlich musste sich der Kärntner dann geschlagen geben und darf sich aber über den sensationellen zweiten Platz freuen (+0,24). Der Salzburger Stefan Brennsteiner verpasste knapp das Podest und wurde letztendlich vierter. Den dritten Rang sicherte sich Atle Lie McGrath (Norwegen). Der gebürtige Tiroler Raphael Haaser verbesserte sich vom ersten Lauf (Platz 17) auf den Rang sechs.

