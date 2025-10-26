„Ein kleines Wunder“: Viktoria schenkt Australierin Hoffnung auf Leben

Viktoria aus Tumeltsham ließ sich über „Geben für Leben“ typisieren und wurde vier Jahre später zur Stammzellspenderin für eine Patientin in Australien. Mit ihrer Spende schenkte sie einer fremden Frau neue Hoffnung auf Leben.

Eine kleine Entscheidung mit großer Wirkung: Im Jahr 2021 bestellte Viktoria (28) aus Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) online ihr Typisierungsset bei Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich. „Einfach in der Hoffnung, vielleicht irgendwann jemandem helfen zu können“, erinnert sie sich. Als dann im Mai 2025 der Anruf kam, dass sie tatsächlich als passende Spenderin infrage komme, war sie im ersten Moment überrumpelt. „Die Chance, dass es wirklich dazu kommt, ist ja schließlich sehr gering. Doch nach dem ersten Schreck war sofort klar: Ich will helfen.“

Der Weg zu Spende

Nach einer Blutabnahme beim Hausarzt und einem gründlichen medizinischen Check in Gauting (AKB) ging alles schnell. Am 5. September 2025 begann die Vorbereitung – mit täglichen Spritzen, die ihre Stammzellen mobilisieren sollten. „Die Nebenwirkungen – leichte Knochen- und Kopfschmerzen – waren spürbar, aber nie schlimmer als der Gedanke, dass irgendwo ein Mensch auf meine Hilfe wartet.“ Am 9. September 2025 war es schließlich so weit: Gemeinsam mit ihrem Bruder fuhr Viktoria zur Spende nach Gauting. „Nach fünf Stunden war alles vorbei – und ich hatte das unglaublich starke Gefühl, gerade Teil von etwas richtig Bedeutungsvollem gewesen zu sein“, erzählt sie.

Viktoria ist nach Spende „unendlich dankbar“

Viktoria zeigt sich tief bewegt von dieser Erfahrung: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte – dankbar, vielleicht Hoffnung geschenkt zu haben.“ Ihr Dank gilt ihrer Familie, dem Team der AKB, das sie betreut hat, und natürlich Geben für Leben, die alles perfekt organisiert haben. Mit einer klaren Botschaft wendet sich Viktoria an alle: „Lasst euch typisieren. Es kostet euch fast nichts – und kann für jemand anderen alles bedeuten. Ein neues Leben. Neue Hoffnung. Ein kleines Wunder.“