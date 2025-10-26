Mann (31) tot aufgefunden: Jetzt wird wegen Mordverdachts ermittelt

Dieser Fall stellt Ermittler vor ein Rätsel. Bereits im Mai 2024 wurde ein 31-jähriger Niederösterreicher in St. Pölten tot aufgefunden. Tagelang hatten Anrainer in dem Bereich einen unangenehmen Geruch wahrgenommen, bis eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund schließlich die Leiche des Mannes in einer Grube entdeckte. Da sich bei dem Verstorbenen auch Handy und Ausweise befanden, konnte die Identität rasch geklärt werden. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann, der zuvor bereits von seiner Mutter als vermisst gemeldet wurde.

Obduktionsbefund warf Fragen auf

Bereits die Lage des Leichnams stellte Ermittler damals vor ein Rätsel. Es war unklar ob es sich eventuell um einen Sturz oder einen geplanten Sprung des Mannes gehandelt hatte. Beide Varianten schienen unwahrscheinlich. Im Zuge der Obduktion wurden außerdem Rückstände verbotener Substanzen in lebensbedrohlicher Menge im Körper des Mannes nachgewiesen. Letztendlich war man davon ausgegangen, dass der Mann im Bodenwasser der Mulde ertrunken ist.

Jetzt wird erneut wegen Mordverdachts ermittelt

Im Zuge der Ermittlungen gerieten damals auch drei Bekannte des 31-Jährigen unter Mordverdacht. Da Indizien fehlten, wurden die Ermittlungen allerdings Ende 2024 eingestellt. Wie die Kronenzeitung am Sonntag berichtet, wird der Fall nun erneut aufgerollt. Ein Wiener Anwalt habe bei der Justiz einen Antrag auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens gestellt, heißt es. Aus dem Umfeld des Opfers habe es wiederholt Hinweise gegeben, dass der 31-Jährige ermordet wurde. Auch die Mutter des Opfers glaubt nicht an einen Unfall. Der Fall dürfe nicht als abgeschlossen gelten, weil es noch so viele Rätsel dazu gebe, sagt sie im Gespräch mit der Kronenzeitung. Sie könne erst mit der Tragödie abschließen, wenn ans Licht kommt, woran ihr Sohn wirklich gestorben ist.