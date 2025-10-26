Vier teils schwer Verletzte nach Frontalcrash in Linz-Land

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1375 in Neuhofen wurden am Sonntag ein 81-Jähriger und seine Ehefrau schwer verletzt. Zwei 18-jährige Männer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem PKW am 26. Oktober 2025 gegen 10.40 Uhr gemeinsam mit einem 18-jährigen Freund aus dem Bezirk Kirchdorf auf der L1375 Nettingsdorfer-Landesstraße von Neuhofen kommend Richtung Nettingsdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Ehepaar aus dem Bezirk Linz-Land, 75 und 81 Jahre alt, im dortigen Bereich in die Gegenrichtung. Laut eigenen Angaben verlor der 18-Jährige in einer Kurve bei Straßenkilometer 4,86 die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Wagen des Ehepaares.

Vier Verletzte nach Unfall

„Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der Pensionisten in die Leitplanke gepresst und blieb dort stecken. Die beiden Insassen wurden im PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen“, berichtet die Polizei. Seine Ehefrau wurde ebenfalls schwer verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die beiden 18-Jährigen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.