Schnee sorgte für Unfall: Fahrzeug stürzte rund 50 Meter ab

Am 25. Oktober verlor ein 23-jähriger Pkw-Lenker bei einsetzendem Schneefall auf Sommerreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte rund 50 Meter in steiles Gelände.

Am 25. Oktober lenkte ein 23-jähriger Österreicher einen Pkw bei einsetzendem Schneefall mit Sommerreifen auf der Kaunertaler Gletscherstraße talauswärts. Mit im Fahrzeug befand sich ein 17-jähriger Jugendlicher. Gegen 23.20 Uhr verlor der PKW-Lenker aufgrund der bereits winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte geradeaus über den Fahrbahnrand und stürzte mit seinem Fahrzeug rund 50 Meter in steiles, alpines Gelände ab.

Fahrzeug überschlug sich

Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen und anschließend den Notruf verständigen. Der Beifahrer konnte noch vor dem Verlassen der Straße vom Fahrzeug abspringen und blieb ebenfalls unverletzt. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von der FF Prutz und FF Kaunertal/Feichten geborgen. Nach Abschluss der Erhebungen ergeht Bericht an die zuständigen Behörden.