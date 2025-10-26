Lotto-Ziehung am Nationalfeiertag: Diese Zahlen machen dich zum Millionär

Diesen Sonntag ging es bei „Lotto 6 aus 45“ wieder um 1,2 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden heute, am 26. Oktober, gezogen.

Welche Zahlen am 26. Oktober gezogen wurden, liest du hier im Überblick.

Der bereits elfte Vierfachjackpot dieses Jahres entwickelte sich am Mittwoch, 23. Oktober, nicht mehr zum sechsten Fünffachjackpot weiter. Ein Spielteilnehmer hatte mit dem siebten von acht via win2day gespielten Tipps alle „sechs Richtigen“ auf dem Tippschein und darf sich damit über einen Solo-Gewinn von mehr als 4,4 Millionen Euro freuen. Diesen Sonntag ging es somit bei „Lotto 6 aus 45“ wieder um mit 1,2 Millionen Euro gefüllten Starttopf für den oder die Sechser. Diese Zahlen wurden dabei gezogen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Freitag, 26. September 2025, gezogen: Lotto : 32 – 23 – 20 – 41 – 4 – 30 (Zusatzzahl 42)

: 32 – 23 – 20 – 41 – 4 – 30 (Zusatzzahl 42) LottoPlus: 33 – 11 – 28 – 6 – 25 – 12

33 – 11 – 28 – 6 – 25 – 12 Joker: 8 – 9 – 4 – 3 – 6 – 1

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 19:39 Uhr aktualisiert