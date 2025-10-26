Mit 176 km/h in 100er-Zone geblitzt: Nun droht ihm eine saftige Strafe

Raser auf der A1 erwischt: Ein 27-jähriger Lenker wurde in Oberösterreich mit 176 km/h in einer 100er-Zone geblitzt. Jetzt droht ihm eine saftige Strafe.

Eine Streife führte am 24. Oktober 2025 gegen 23.10 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien im Bereich Pucking Lasermessungen durch. „Dabei wurde ein 27-jähriger Rumäne in der 100er-Zone mit 176 km/h gemessen und angehalten. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Euro-Bereich eingehoben“, berichtet die Polizei.