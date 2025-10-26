Skip to content
/ ©Tobias Bosina / BMI
Symbolfoto auf 5min.at zeigt zwei Polizisten, die in der Nacht eine Kontrolle durchführen.
Ein 27-Jähriger raste mit 176 km/h über die A1
A1/Oberösterreich
26/10/2025
A1

Mit 176 km/h in 100er-Zone geblitzt: Nun droht ihm eine saftige Strafe

Raser auf der A1 erwischt: Ein 27-jähriger Lenker wurde in Oberösterreich mit 176 km/h in einer 100er-Zone geblitzt. Jetzt droht ihm eine saftige Strafe.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Eine Streife führte am 24. Oktober 2025 gegen 23.10 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien im Bereich Pucking Lasermessungen durch. „Dabei wurde ein 27-jähriger Rumäne in der 100er-Zone mit 176 km/h gemessen und angehalten. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Euro-Bereich eingehoben“, berichtet die Polizei.

