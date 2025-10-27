Weltspartag 2025: Diese Banken zahlen jetzt die besten Zinsen

Zum Weltspartag am 31. Oktober locken Banken mit neuen Angeboten. Besonders Festgeld- und Tagesgeldkonten sind wieder gefragt – doch die Zinsen unterscheiden sich deutlich.

Nach einer Hochzinsphase als Reaktion auf die Teuerung liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) heuer wieder deutlich niedriger. Der 3-Monats-Euribor beträgt aktuell 2,065 Prozent – und beeinflusst damit direkt die Sparzinsen in Österreich. Noch vor wenigen Jahren galten Sparbücher als kaum rentabel. Die Zinswende hat das geändert: Seit die EZB schrittweise die Zinsen anhob, wurden Festgeld und Tagesgeld wieder attraktiv. Dieser Trend hält auch 2025 an.

Österreich bleibt Sparnation

Das klassische Sparbuch bleibt laut statista die beliebteste Anlageform: 56 Prozent der Österreicher besitzen eines. Die Sparquote sinkt allerdings weiter – von 11,7 Prozent im Jahr 2024 auf 10,7 Prozent heuer, so Statistik Austria. Damit liegt Österreich aber weiterhin über dem EU-Durchschnitt. Laut Erste-Bank-Sparstudie 2025 legen die Menschen im Schnitt 320 Euro pro Monat zur Seite – trotz gestiegener Lebenshaltungskosten.

Banken locken zum Weltspartag mit Top-Zinsen

Rund um den 101. Weltspartag bieten Banken wieder spezielle Sparaktionen an. Besonders hervor sticht die Santander Consumer Bank:

2,0 % Fixzinsen p.a. auf Festgeld oder Sparbuch (ab 10.000 Euro, Laufzeit 3 Jahre)

auf (ab 10.000 Euro, Laufzeit 3 Jahre) 2,25 % p.a. auf das BestFlex-Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift

Damit liegt Santander deutlich über dem österreichischen Durchschnitt, den der AK-Sparzinsenmonitor mit unter 1,5 % p.a. für vergleichbare Produkte ausweist. Online-Angebote bieten meist etwas höhere Renditen als klassische Filialbanken.

Wie viel Geld kannst du monatlich sparen? Gar nichts 50 Euro Mal mehr, mal weniger Bis zu 300 Euro Im Schnitt 200 Euro 100 Euro Geht euch nichts an Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Beim Onlinesparen stürzen höhere Zinsen oft ab

Doch Vorsicht: Gerade beim Online-Sparen gilt – hohe Zinsen zu Beginn sind oft nur von kurzer Dauer. Viele Tagesgeldangebote für Neukund:innen sinken nach einigen Monaten drastisch auf Mini-Zinsen. Laut der Arbeiterkammer (AK) liegen derzeit über 200 Milliarden Euro der Österreicher:innen fast unverzinst auf täglich fälligen Spareinlagen oder Girokonten. Die AK fordert daher mehr Transparenz bei Zinssätzen. AK-Tipp: Zinsen regelmäßig nachverhandeln oder zu besseren Angeboten wechseln.

Zinsen im Überblick – laut AK-Sparzinsenmonitor

Ein aktueller AK-Sparzinsenmonitor (Erhebung vom 24.10.2024 über den AK-Bankenrechner, 28 Banken in Wien) zeigt große Unterschiede bei täglich fälligen Spareinlagen:

Neue Sparbücher: 0,001 % bis 1,75 % p.a.

0,001 % bis 1,75 % p.a. Neue Online-Sparkonten (täglich fällig): 0,01 % bis 3,60 % p.a.

Top 5 Banken beim Onlinesparen

Bank / Produkt Zinssatz (p.a.) Mindestsparsumme Santander Consumer Bank / BestFlex (Neukundenaktion) 3,60 % 0,00 € Austrian Anadi Bank / Online Sparen (Neukundenaktion) 3,40 % 0,00 € DADAT / Sparkonto (Neukundenaktion) 3,30 % 1,00 € Hypo NOE / Online Powerkonto (Neukundenaktion) 3,00 % 0,00 € DenizBank / Online Sparen (neues Tagesgeldkonto) 3,00 % 100,00 €

Vom Zins-Relikt zum Comeback?

Noch vor wenigen Jahren galt das Sparbuch als Relikt vergangener Zeiten – Zinsen gab es praktisch keine. Seit der Zinswende ist das Sparen wieder im Trend. Besonders rund um den Weltspartag legen Banken attraktive Neukundenaktionen auf.