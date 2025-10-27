Pacht-Streit in Tirol: Sportanlagen stehen vor dem Abriss

In Kappl droht ein sportliches Desaster: Weil zwei Grundbesitzer ihre Pachtverträge nicht verlängern wollen, müssen Tennisplatz, Teile des Fußballfeldes und das gemeinsame Kabinen- und Kantinengebäude wohl abgerissen werden.

Vor knapp 20 Jahren wurde die Sportanlage in Kappl nach dem großen Hochwasser neu errichtet. Vier Grundbesitzer stellten damals ihre Flächen zur Verfügung, die Gemeinde schloss Pachtverträge auf 20 Jahre ab. Diese Verträge laufen nun im kommenden Jahr aus – und zwei der Eigentümer wollen nicht verlängern. Das betrifft den Tennisplatz, einen Teil des Fußballfelds sowie das gemeinsame Kabinen- und Kantinengebäude. Ohne diese Infrastruktur steht der Sportbetrieb im Ort vor massiven Problemen.

„Zu laut, zu nah“ – Nachbar will Rückbau

Einer der betroffenen Grundbesitzer, dessen Grundstück direkt an den Fußballplatz grenzt, begründet seine Entscheidung mit dem gestiegenen Lärm durch den Spielbetrieb. Er wolle den Grund künftig selbst nutzen, um Abstand zur Anlage zu gewinnen. Seine Entscheidung gilt wohl als endgültig – damit müsste auch das Kabinen- und Kantinengebäude weichen, das auf seinem Grund errichtet wurde.

Forderungen beim Tennisplatz

Beim Tennisplatz ist die Lage etwas anders: Der dortige Eigentümer sei grundsätzlich zu einer Verlängerung bereit, knüpfe dies aber an Bedingungen, heißt es aus dem Gemeinderat. In Kappl wird gemunkelt, dass er für eine neuerliche Verpachtung einen Posten für seinen Sohn im Abwasserverband verlange. Bürgermeister Helmut Ladner will das gegenüber ORF Tirol weder bestätigen noch dementieren. Sicher sei nur, dass es ein „Forderungspaket“ gebe, das die Gemeinde nicht erfüllen könne. Sollte der Eigentümer darauf bestehen, müsste auch der Tennisplatz komplett rückgebaut werden.

Vereine sprechen von „Desaster“

Für die betroffenen Sportvereine wäre das ein herber Schlag. „Für uns wäre das das Ende des Spielbetriebs“, sagt Egon Juen, Obmann des Tennisklubs Kappl. Ersatzflächen gebe es derzeit keine. Auch der FC Kappl wäre massiv betroffen: Ohne Kabinen, ohne Kantine – und mit einem verkleinerten Spielfeld, das nicht mehr für Heimspiele zugelassen wäre. „Damit verlieren wir eine unserer wichtigsten Einnahmequellen“, betont Obmann Simon Pfeifer.

Wichtiger Standort im Paznaun

Der FC Kappl ist der mitgliederstärkste Verein innerhalb des FC Paznaun, eines Zusammenschlusses der vier Fußballvereine im Tal. Kappl spielt dabei eine zentrale Rolle: „In See und Ischgl gibt es Kunstrasenplätze, der Rasenplatz in Galtür liegt zu hoch und ist monatelang unbespielbar. Kappl war bisher das Herzstück“, erklärt Mario Spiss, Obmann des FC Paznaun.

Gemeinde steht in der Kritik

Die Vereine machen auch die Gemeinde mitverantwortlich. Schon vor zwölf Jahren habe es die Möglichkeit gegeben, das betroffene Grundstück zu kaufen – diese Chance sei verpasst worden. Außerdem habe man es versäumt, rechtzeitig Alternativstandorte zu prüfen. Bürgermeister Helmut Ladner weist die Vorwürfe teilweise zurück. Er räumt aber ein, „zu optimistisch gewesen zu sein“, was eine Einigung mit den Verpächtern betrifft. Einen konkreten Kaufpreis habe es laut ihm nie gegeben – nur ein loses Gespräch. Das bestätigt auch der damalige Verkäufer gegenüber dem ORF Tirol.

Containerlösung und Hoffnung auf Einigung

Inzwischen arbeitet die Gemeinde an Übergangslösungen. Für das Kantinen- und Kabinengebäude gibt es Kostenvoranschläge für Containeranlagen. Außerdem prüft man einen neuen Standort nahe der Schulen – vorausgesetzt, das Grundstück kann angekauft werden. „Es ist nicht einfach, weil wir in Kappl kaum ebene Flächen haben“, sagt Ladner. Dennoch betont er, dass Tennis und Fußball eine Zukunft im Ort haben sollen.