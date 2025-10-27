Karner wirbt in Finnland für strengere Asylpolitik

Innenminister Gerhard Karner reist am Montag nach Finnland. In Helsinki will er mit seiner Amtskollegin Mari Rantanen über eine engere Zusammenarbeit bei Abschiebungen sprechen – auch in Länder wie Afghanistan und Syrien.

Auf der Suche nach europäischen Partnern für eine härtere Linie in der Asylpolitik reist Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag nach Finnland. In Helsinki trifft er Innenministerin Mari Rantanen, um über die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien zu sprechen. „Europa braucht starke Allianzen, um Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder Syrien zu realisieren und damit eine harte und konsequente Asylpolitik sicherzustellen“, erklärte Karner vor seiner Abreise. Ziel der Gespräche ist es, auf europäischer Ebene mehr Unterstützung für Rückführungsabkommen und die Ausweitung sicherer Herkunftsländer zu gewinnen.

Lokalaugenschein an der finnisch-russischen Grenze

Im Anschluss an das Arbeitstreffen plant Karner einen Besuch an der finnisch-russischen Grenze. Dort will er sich über die Schutzmaßnahmen gegen illegale Migration informieren. Hintergrund ist die angespannte Lage seit Ende 2023: Russland soll gezielt Migranten an die finnische Außengrenze gebracht haben, um Druck auf die EU auszuüben. Als Reaktion darauf schloss Finnland seine rund 1.300 Kilometer lange Landgrenze zu Russland.

Finnland als „Schutzwall Europas“

Karner lobte im Vorfeld die Rolle Finnlands beim Schutz der EU-Außengrenzen:

„Finnland leistet einen riesigen Beitrag zum Schutz der europäischen Außengrenzen, die in den letzten Jahren zum Schauplatz hybrider Kriegsführung durch gezielt herbeigeführte illegale Migration geworden sind. Dieser Entwicklung gilt es entschieden entgegenzuwirken.“